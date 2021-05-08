兩岸近日不斷隔空開火。台灣陸委會日前批評，香港政府擬立法打擊虛假訊息是「打壓言論自由」和「政治打壓」，國台辦發言人朱鳳蓮今日作回應時，「正告」民進黨當局立即停止對香港事務的政治操弄。朱鳳蓮又藉回應澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表態支持台灣外交部長吳釗燮呼籲澳洲援台抗大陸一事，狠批吳釗燮之流為謀「獨」製造假新聞令人不齒。

朱鳳蓮表示，民進黨當局對香港特區政府的做法說三道四，是典型的賊喊捉賊。她說：「事實證明，民進黨當局為一黨私利，長期操控媒體、豢養網軍、打擊異己、鉗制輿論，編織謊言欺騙民眾，大肆製造綠色恐怖與『寒蟬效應』。他們打着所謂『民主』、『自由』的幌子插手香港事務，惡意攻擊，實質是亂港謀『獨』。」

台灣中央社本月6日報道澳洲總理莫里森在當地一個電台節目上，回應台灣外交部長吳釗燮呼籲澳洲支持台灣對抗中國的「最後攻擊」時，承諾澳洲將支援美國及盟友，阻止中國武力侵犯台灣。

對此，朱鳳蓮形容中央社有關報道謊稱澳洲有關政要表態支持吳釗燮的「台獨」言論，並說：「民進黨當局和吳釗燮之流為謀獨，採用各種卑劣手段製造假新聞，欺世惑眾，令人不齒。我想強調的是，台獨是絕路，無論以甚麼方式、玩弄甚麼伎倆都不可能得逞。」

另外，台灣前總統馬英九今日在一個公開場合發表演說時表示，台灣不少人對身在戰爭邊緣無感，他們天真地以為，中共不會犯台，就算中共犯台，美、日一定會出兵馳援。但事實上，美國對台政策一向只是「出售武器，提供情報，協助台灣自衞」。他指，美、日等國還是會回到傳統的戰略模糊，不會明確告之出兵台灣不是他們的選項。

馬英九認為，台灣要轉危為安，要靠自己避戰，兩岸對話就成為政府必要的選擇。他呼籲，台灣總統蔡英文回歸原汁原味的「九二共識」。

陸委會對此回應，馬英九倡議的「九二共識」，在北京當局定義下，僅剩下中華人民共和國的「一個中國原則」內涵；習近平提出「一國兩制台灣方案」後，「九二共識」更被定調為「一個中國原則」及追求統一的「九二共識」。而2020年台灣總統大選結果彰顯台灣民意堅拒「一國兩制」，也否定了讓台灣自陷困境的「九二共識」。

陸委會指出，歷史已翻頁，毋須再討論「九二共識」的相關問題。台灣社會應團結一心、不要給予北京分化的機會；在野人士也應尊重台灣民意對相關政治主張的疑慮，一再倡議只會造成台灣內部無謂紛擾。

新華社/ 中新社/ 聯合新聞網/台灣《蘋果新聞網》

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