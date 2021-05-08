台灣金融圈再傳桃色風波，台北富邦銀行（北富銀）一間分行的「美魔女」王姓經理，被指疑似勾引「鮮肉」人夫下屬，甚至公然在員工海外旅遊中放閃，不倫戀成為同事間公開的秘密，該名男下屬的正宮控訴，儘管已進行三方談判，但是王姓經理還是糾纏其夫不放，逼不得已只能向公司寫陳情書，希望可以將對方調職，讓王姓經理割斷這段不倫戀。

據悉，今次男女主角分別為北富銀某分行同事及「美魔女」王姓分行經理，其中王姓分行經理一頭秀髮、瓜子臉加上曼妙身材，男方姓薛，則是外表斯文相當帥氣。

薛妻控訴，王姓經理調職到其丈夫所屬分行後，兩人關係過從甚密，最後發展成不倫戀，最離譜的是，這段關係竟成為同事間公開的秘密。王姓經理還藉着員工海外旅遊，在拒絕員工家屬同行的情況下，與薛男甜蜜同遊，完全不顧及雙方皆有家室。

薛妻苦苦哀求丈夫懸崖勒馬，甚至三人還當面對質談判，但王女與薛男依舊保持來往，甚至有兩人坐在床上的親密照流出。薛妻逼不得已只好寫陳情書給公司，希望能將其中一方調離現職，否則「恐無斷念的可能」。

對於分行爆發上司與下屬不倫戀，北富銀迅速回應，表示會依內部程序約談事件相關人士並啟動調查，並承諾：「由於此案涉及雙方家庭，本行力求謹慎以避免對雙方家庭造成其他影響。」據悉，北富銀已將當事人調離現職。

據了解，台灣銀行業行事作風比較保守，而且相當注重公司形象，如果銀行內發生員工桃色緋聞，通常業者都會低調處理，除非是有人具名檢舉，才會進行內部調查，若查證屬實，則會將當事人調職或是調離非主管職位。

台新金控早前才爆出有財富管理主管涉及桃色糾紛。一名魏姓高級主管被指控以督導業務為藉口，在內部騙財騙色，受害者日前到仁愛路上的台新敦南分行及忠孝東路的分行丟雞蛋，並發送傳單，曝光該名主任與4名女性主管的約會相片，當中不乏被閉路電視拍攝到的親熱照，引發金融圈議論。

台灣《蘋果新聞網》

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