北京大學第三醫院腫瘤內科醫生張煜早前發文披露內地醫療界治療癌症的黑幕，指控上海醫生陸巍涉對患者進行誘騙治療，國家衞健委日前回應指，陸巍的治療原則上符合規範，但張煜亦向衞健委下戰書，要求與專家團就陸巍事件進行辯論。事件中的患者已經逝世，其女兒由青海趕抵上海，到涉事醫院封存其亡父的病歷，並計劃就事件報警。

上海交通大學附屬新華醫院普外科副主任醫師陸巍，被質疑在為胃癌肝轉移的患者馬進倉診症時，誘導他每次治療自費3萬元人民幣（下同，約3.6萬港元），使用尚未獲批臨床應用的NK細胞免疫療法。

結果，馬進倉及其同為胃癌晚期患者的姐姐共同支付15萬元（約18.1萬港元），較常規治療費用高出逾10倍，馬進倉及其家屬更因為治病而導致積蓄全無，並欠下十多萬債務，每次去上海看病，為了省錢而只能住地下室，但馬進倉接受治療後生存期明顯縮短，約半年後，馬進倉還是不治身亡。

雖然國家衞健委上月底回應指，陸巍的治療原則上都符合規範。但馬進倉的女兒馬榮周六（8日）表示希望了解衞健委評議的標準，她亦在同日抵達上海新華醫院封存其父病歷，並準備就醫生使用NK治療一事報警，要求相關部門調查。

中國之聲引述內地研究腫瘤免疫的知名教授表示，目前NK細胞療法在國內外未被批准臨床應用。他又質疑醫生給患者使用NK細胞療法，是不是已獲醫院的倫理委員會和醫院批准，如果沒有，就屬於違法使用。

中新網則提到馬家是通過某網上醫療應用平台找到陸巍，在該醫療平台上，陸巍近2年有16個評價，15個都是「對療效很滿意」，然而這些評價並不足以判斷醫生是否值得信任，文章引述國內一間腫瘤醫院腫瘤內科副主任醫生表示，其所在的醫院曾明令禁止醫生在上述醫療平台開通個人主頁。文章未有批評醫生是否違規，反而認為馬進倉及其家人，「也許更應該選擇一家專門治療腫瘤的醫院」。

事件令人聯想起是魏則西翻版，陝西西安電子科技大學學生魏則西2016年患上晚期滑膜肉瘤，通過百度搜尋器推薦，到武警北京市總隊第二醫院腫瘤生物中心嘗試所謂的「腫瘤生物免疫療法」，付出逾20萬元（人民幣‧下同）醫藥費和時間後，仍沒效果，同年4月過身。

綜合報道

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