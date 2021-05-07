內地科網巨頭騰訊的公關總監張軍近日在微博批評「青年們正在睡覺」，引爆眾怒，網友群起反擊稱大公司一直壓榨剝削年輕人，如今卻諷刺青年人放假休息，也有人反諷道在996工作制（朝九晚九工作六天）之下，不睡覺怎會有精力繼續被壓榨？

996工作制榨乾身心

「當我們忙着做各種致敬青年的策劃時，青年們正在睡覺。」張軍於周二（4日）在微博批評年輕人不長進。網民反擊：「你們騰訊的老年人，就會搞些無病呻吟的策劃。天天想着騙點擊賺流量，一天不炒作會死，還是一天不抄襲會死？」「黃鼠狼給雞拜年雞居然還沒起床」「對青年最大的敬意就是讓青年好好睡個覺」。這些火力全開的留言獲得數以十萬個讚好，有人義憤難平，直接開罵：「不睡覺幹甚麼，去幫你掃墓嗎？」

此帖目前已有多達四萬則留言，轉發超過五萬次。連日來持續出現在微博熱搜榜，截稿前「#騰訊張軍#」已累積2.6億的閱讀次數。

內地科網企業普遍實行的996工作制，前兩年引起巨大爭議。超長時間高壓高強度工作讓不少職場青年人身心受損，要求改善，更有行內人士自嘲：「996，年輕人最好的避孕藥。」

2019年3月，中國不少996「受害者」走到代碼代管平台GitHub講述行內苦況，引起內媒關注。向來語不驚人誓不休的阿里巴巴創辦人馬雲曾稱能做996是「福報」，年輕人要明白「幸福是奮鬥出來的」，遭新華社、《人民日報》等官方喉舌反駁。

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