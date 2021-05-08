位於貴州省平塘縣、俗稱「中國天眼」的500公尺單口徑單口徑射電望遠鏡（FAST），近日有新發現。內地官媒報道，中國天文學家利用FAST的技術觀察，首次找到了脈衝星三維速度與自轉軸共線的證據。有關研究發現日前已刊登在國際期刊《自然．天文學》（Nature Astronomy）中。

這次究竟有何重要？負責這項觀察研究的國家天文台博士姚菊枚表示，當巨大質量的恆星死亡時，會以超新星爆炸方式，催生出中子星「脈衝星」，中子星的起源包含極其複雜的物理機制，相較消亡前的恆星，年輕的脈衝星具有更快的運動與自轉速度，年輕的脈衝星具有更高的運動速度和更快的自轉。經過幾十年研究，科學家發現一些年輕脈衝星的速度和自轉軸普遍存在共線的關係。

不過，過去研究停留在平面的角度看待脈衝星，但中方科學團隊今次透過「天眼」觀測編號為「J0538+2817」脈衝星，並分析其位置與速度得出的結論，則是以3D觀點進行研究，還測出脈衝星的三維速度與運動方向。這一重要發現標誌了FAST深度研究脈衝星的開始。

「中國天眼」直徑500公尺，如同1個放置在山谷中的巨型鐵鍋，是世界最大射電望遠鏡FAST（Five hundres meter Aperture Spherical Telescope），面積相當於30個足球場，於2016年9月25日落成，主要收集及分析來自外太空的不同訊號，自2020年1月啟動運行以來，已發現300顆脈衝星，並在快速射電暴等研究領域取得重大突破。

新浪網／ SpaceRef

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