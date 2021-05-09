內地又見豆腐渣工程！浙江紹興市一座即將完工的橋樑突然發生坍塌，橋面掉入河中，幸無人傷亡。該橋梁屬於杭紹台高速公路的紹興城區段，是當地歷來規模最大的基建項目，原本預定6月底驗收並通車。公開資料顯示，杭紹台高速公路全長約162.3公里，總投資約368.4億元人民幣（下同，約445億港元），其中紹興城區段是全線開工最遲的一段，其他路段均已通車。

紹興交通建設公司通報，事發8日下午5時48分，紹興市的杭甬運河拱橋局部垮塌，現場幸無人員傷亡，原因正在調查中。這項工程的施工單位為江蘇省交通工程集團有限公司。《新京報》拍攝的片段的影片顯示，坍塌的橋樑掉入河中，並當場埋壓了一輛吊車。

據悉，涉事的杭紹台高速紹興城區段全長約28公里，起於杭甬高速齊賢樞紐，經齊賢、東浦、柯岩、福全、蘭亭，終於越城區鑒湖街道，根據施工計劃， 城區段將於今年5月底完成工程，6月底完成交工驗收並通車。通車後，從杭州到台州由原來的3個半小時縮短至2個半小時。

內地網友聞訊紛紛留言批評：「又是豆腐渣工程！」也有網友慶幸「還好垮得早」，若橋樑通車後才發生意外，後果不堪設想。去年11月1日，天津濱海新區南環鐵路橋樑在維修時坍塌，事故共造成7死5傷；2019年10月10日，江蘇無錫312國道往上海高架路段坍塌，造成3死。

浙江之聲/中央社

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