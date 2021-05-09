瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）上周五（7日）點名批評中國污染環境，她指中國雖然仍被世界貿易組織列為「發展中國家」，但認為這並非破壞環境的藉口，強調「除非中國徹底改變路線，否則我們無法解決氣候危機」。不過，這引發中國「戰狼」記者陳衛華隨即反駁，指通貝里的公關隊伍應該教導她更多，又稱中國的人口是經濟合作暨發展組織（經合組織，OECD）成員國的2倍，但人均排放量卻低得多。

通貝里當日引述美國有線電視新聞網絡（CNN）一篇關於中國2019年溫室氣體排放量，超過所有發達國家總和的報道，批評「中國仍被世界貿易組織列為『發展中國家』，它負責生產許多我們的產品。但這顯然並非破壞未來和現在生活環境的藉口，除非中國徹底改變路線，否則我們無法解決氣候危機。」

《中國日報》駐歐盟分社社長陳衛華其後於上周六（8日）「四連擊」反駁，批評「你（通貝里）的公關隊伍應該教導你更多。第一，中國的人口是OECD的2倍，因此人均排放量要低得多；第二，OECD將大量污染行業轉移至中國或其他發展中國家，所以不要假裝你是無辜的；第三，迄今為止，OECD是歷史上最大的溫室氣體排放國。」

陳衛華又指：「簡直無法相信，你竟然為這些在兩個世紀以來的排放量最大的發達國家辯護，『破壞未來和現在生活環境』？你是否知道發展中國家有很多人甚至沒有電力，每天的生活費不足1美元（約7.8港元），你想這種生活方式繼續下去嗎？一個很簡單的例子，如果H&M全部在瑞典生產原材料和服裝，那瑞典或OECD的排放量便將上升。如果約5,000間主要的OECD公司都這樣做，又將會發生甚麼事？所以認清事實吧，公平點！」

陳衛華最後批評：「是世界銀行將中國歸類為『發展中國家』，如果你想對世界銀行提出異議，請馬上去做吧。他們將為你提供所有統計訊息。」

通貝里曾於2018年孤身發起「周五為未來」罷課，掀起全球青年推動的氣候示威浪潮，並於2019年在聯合國氣候行動峯會發表「你們好大膽」（How dare you）演說，嚴斥各國領袖對環保光說不做。中國當局早前秘密扣柙打算前往台灣的12名香港青年，通貝里亦曾呼籲國際社會關注事件，稱「”12″ is more than just a number（『12』不只是一個數字）」。

至於陳衛華則曾多次在Twitter上與西方政客「開火」。去年11月，德國外長馬斯（Heiko Maas）發表推文祝賀拜登贏得美國總統大選，他竟回應「他X的馬斯」(The fxxking Maas），引起馬斯極度不滿。另外，美國共和黨籍女參議員布萊克本（Marsha Blackburn）曾在Twitter就中國「嫦娥5號」探測器成功降落月球表面挖土一事作評論時，留言：「中國有5000年的欺詐盜竊史，有些事情就是永遠不會改變」。陳衛華回應謂：「她是我見過的最種族主義、最無知的美國參議員，一輩子都是婊子（bitch）。」

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