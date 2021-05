瑞典環保少女通貝里(Greta Thunberg)上周五(7日)點名批評中國污染環境,她指中國雖然仍被世界貿易組織列為「發展中國家」,但認為這並非破壞環境的藉口,強調「除非中國徹底改變路線,否則我們無法解決氣候危機」。不過,這引發中國「戰狼」記者陳衛華隨即反駁,指通貝里的公關隊伍應該教導她更多,又稱中國的人口是經濟合作暨發展組織(經合組織,OECD)成員國的2倍,但人均排放量卻低得多。

通貝里當日引述美國有線電視新聞網絡(CNN)一篇關於中國2019年溫室氣體排放量,超過所有發達國家總和的報道,批評「中國仍被世界貿易組織列為『發展中國家』,它負責生產許多我們的產品。但這顯然並非破壞未來和現在生活環境的藉口,除非中國徹底改變路線,否則我們無法解決氣候危機。」

《中國日報》駐歐盟分社社長陳衛華其後於上周六(8日)「四連擊」反駁,批評「你(通貝里)的公關隊伍應該教導你更多。第一,中國的人口是OECD的2倍,因此人均排放量要低得多;第二,OECD將大量污染行業轉移至中國或其他發展中國家,所以不要假裝你是無辜的;第三,迄今為止,OECD是歷史上最大的溫室氣體排放國。」

陳衛華又指:「簡直無法相信,你竟然為這些在兩個世紀以來的排放量最大的發達國家辯護,『破壞未來和現在生活環境』?你是否知道發展中國家有很多人甚至沒有電力,每天的生活費不足1美元(約7.8港元),你想這種生活方式繼續下去嗎?一個很簡單的例子,如果H&M全部在瑞典生產原材料和服裝,那瑞典或OECD的排放量便將上升。如果約5,000間主要的OECD公司都這樣做,又將會發生甚麼事?所以認清事實吧,公平點!」

陳衛華最後批評:「是世界銀行將中國歸類為『發展中國家』,如果你想對世界銀行提出異議,請馬上去做吧。他們將為你提供所有統計訊息。」

通貝里曾於2018年孤身發起「周五為未來」罷課,掀起全球青年推動的氣候示威浪潮,並於2019年在聯合國氣候行動峯會發表「你們好大膽」(How dare you)演說,嚴斥各國領袖對環保光說不做。中國當局早前秘密扣柙打算前往台灣的12名香港青年,通貝里亦曾呼籲國際社會關注事件,稱「”12″ is more than just a number(『12』不只是一個數字)」。

至於陳衛華則曾多次在Twitter上與西方政客「開火」。去年11月,德國外長馬斯(Heiko Maas)發表推文祝賀拜登贏得美國總統大選,他竟回應「他X的馬斯」(The fxxking Maas),引起馬斯極度不滿。另外,美國共和黨籍女參議員布萊克本(Marsha Blackburn)曾在Twitter就中國「嫦娥5號」探測器成功降落月球表面挖土一事作評論時,留言:「中國有5000年的欺詐盜竊史,有些事情就是永遠不會改變」。陳衛華回應謂:「她是我見過的最種族主義、最無知的美國參議員,一輩子都是婊子(bitch)。」

