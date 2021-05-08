早前把中國太空站「天和號」核心艙發射至預定軌道的長征五號B運載火箭，重約21噸的火箭殘骸預計將在今天返回地球，有指可能在新西蘭北島附近墜落。連日來有外國科學家批評，中國任由航天器殘骸不受控制地重回地球的做法不負責任，對其他國家構成風險。

專家斥華無視太空安全

獲美國聯邦政府資助的航太公司表示，其轄下的軌道和重返殘骸研究中預測長征五號B火箭將於格林威治時間周日4時19分（香港時間周日中午12時19分）前後的八個小時重返地球，墜落位置在新西蘭北島附近，但也可能落在其墜落軌道覆蓋的地球大片地區。航太公司指「長征5B再入是不尋常的」，「空的火箭現在正在圍繞地球的橢圓形軌道上，被拖向不受控制的再入。」

美國麻省坎布里奇天體物理中心天文學家麥克道威爾（Jonathan McDowell）指出，在過去三十年間只有中國任由多級火箭的殘骸隨意墜落回地球，舉例指長征五號B火箭在去年5月也曾在科特迪瓦的陸地墜落，破壞了幾處建築物，幸未造成人員傷亡。弗吉尼亞理工大學航空航天和海洋系統實驗室主任布萊克（Jonathan Black）說，美國幾乎所有的火箭都有再次啟動引擎的裝置，確保重返地球時引導火箭跌落指定的無人區，但基本設計仍然停留在六十年代的長五B火箭沒有使用這種技術。民主黨聯邦眾議員庫珀（Jim Cooper）批評：「中國共產黨一再公然無視太空安全，這次甚至沒有預測火箭的降落地點，更別提幫助下面的人了。」

路透社/美國之音