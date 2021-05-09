印度疫情大爆發死亡慘重之際，中國中央政法委旗下新聞網站官方微博「中國長安網」，卻出圖文嘲諷印度疫情，惹起中外反感。一向言論激烈的《環球時報》總編輯胡錫進也發文批評，結果觸怒極左五毛和小粉紅。胡錫進一名女下屬發文護主，隨即成為新一個被追擊對象，即使胡錫進出手打圓場，網民仍不買賬，繼續公審二人。就連胡錫進重披戰狼外衣，發佈如澳洲出兵介入台海，解放軍應攻擊澳洲本土的激昂言論，也遭網民嘲諷是在打嘴炮，令這場愛國網民的內訌沒完沒了。

中國長安網5月1日發中國長征5B火箭點火升空與印度火化染疫死者的圖文嘲諷印度疫情失控，意外引發國內左派網民內鬥，互批誰才是真愛國。雖然長安網雖已將惹議圖文刪去，但網民仍未放過胡錫進，不斷斥責他「騎牆派」、「推牆派」、「叼飛盤」、「比公知還壞」。

爭論火頭更延燒到《環球時報》英文版記者陳青青。陳青青5月1日在Twitter以英文批評長安網的點火對比圖是「完全荒謬的」，翌日又在微博發文，指「從昨天到今天，長安網這條已經消失的微博在外網翻車」，還節錄自媒體公號雷斯林文章，指「一個有意思的觀察是，十年前，HXJ（胡鍚進）被一些人戲稱為中國頭號『五毛』，是激進民族主義者代表。然而到了這兩年，似乎越來越多人認為HXJ『和稀泥』、『公知』甚至是『賣國賊』了。究竟是HXJ變了，還是這個時代變了？誰知道呢？」暗撐上司。

結果，陳青青成為五毛及小粉紅攻擊新焦點，不斷指摘她的英文評論是「假新聞」，又發現她曾點讚趙婷獲奧斯卡最佳導演獎，指她「挾洋自重」、「寧讓本國受辱，莫使友邦驚詫」、「總有些人對外唯唯諾諾，對內重拳出擊」、「質疑是恨國黨」等。

原本在爭論中趨於低調的胡鍚進，於5月5日深夜圖文並茂地留言維護陳青青，指她在香港反送中風波以身犯險採訪，稱「青青有不成熟的地方，她發的那個Tweet「太簡單、太楞了」，即使表達不同意見也不該那樣説話。「她把它那樣轉回國內來同樣不妥」、「但一個剛30出頭的記者，我們能要求她很成熟嗎？」胡又指，致力維護國家利益的網民「不應互扣帽子」。

不過，胡鍚進為陳青青打圓場的希望落空，極左的愛國網民繼續攻擊2人，認為胡鍚進的30歲不成熟論難以接受，以及要求陳青青為其「假新聞」道歉等。

又有網民翻出《環時》記者付國豪在香港機場被毆的照片，指摘疑在現場的陳青青含笑拍照未有援手，質疑其動機。網民質疑「陳作為付的同事兼領導，看到自己同事被毆打治昏迷不出手制止就算了，幹嘛站在旁邊邊拍照邊微笑」、「自導自演，跟這次出口轉內銷一毛一樣的套路，看來玩的爐火純青了」、「當時我們小群就判斷付就是被胡派去捱揍的，果不其然」等。

被嘲已成和稀泥公知的胡鍚進，7日於微博重拾大炮本色，指澳洲聲稱台海有衝突時會協助美軍且參戰，呼籲解放軍要制訂預案，如澳軍干涉台海局勢，與解放軍在中國近海作戰，中國便應向澳洲本土實施長程的報復性打擊。

愛國小粉紅卻未因胡鍚進這番激昂言論而停戰，反而乘機嘲諷，指胡「昨天才被粉紅們罵的狗血淋頭，今天又來大義凜然了，真佩服你啊，飛盤哥！」「用嘴就能實施打擊！」「為甚麼不打美國本土？」

內地網絡用語中，「公知」是公共知識分子，意指反中共體制，屬貶義詞；「叼飛盤」則是嘲諷胡鍚進及其主持的《環球時報》盲目聽從中共指示，像狗隻和主人玩叼飛盤一樣；「推牆派」則指反中共一黨專制的民主自由人士。

新浪微博／《自由時報》

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