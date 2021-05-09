內地第七次全國人口普查結果原定上月出爐，官方卻不尋常地推遲公佈讓外界猜測是否內地人口跌破14億。國務院新聞辦公室今日公佈，將會在周二（11日）上午10時召開者會，公佈人口普查的主要數據結果，內地網民估計，當局是「編的差不多了」，更質疑這樣也要預告，是否「怕關注者不夠多」、「希望14億以上」。

國新辦的通報指出，參與周二上午記者會的，包括國家統計局局長寧吉喆、副局長李曉超、總統計師曾玉平，及人口和就業統計司司長張毅。

國家統計局發言人劉愛華在今年3月15日表示，計劃在4月上旬舉行發佈會，公佈全國人口普查結果，可是至4月上旬仍未公佈，英國《金融時報》指是因為結果顯示中國人口出現負增長，多個政府部門對有關數據及其影響尚未達成共識所致。

劉愛華之後被問及何時公佈結果時，僅稱「會加快工作進度」，之後國家統計局新聞辦再煞有介事地在官網稱，2020年「我國人口繼續保持增長」。

對於當局終於公佈人口普查的數據，內地網民亦議論紛紛：「希望14億以上！」「已經調整好了嗎？」「編完了？要不要再檢查一遍」「這也要預告……怕關注者不夠多。」

澎湃新聞網／新浪微博

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