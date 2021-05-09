中國長征五號B遙二火箭（下稱長五B）約10層樓高的第二節無控火箭段，正於地球軌道上繞行，有太空碎片監測機構預測，無控狀態的火箭段今日清晨時份曾掠過台灣上空。中國載人航天工程辦公室在官方微博公佈，火箭殘骸在10時12分，於東經28.38°、北緯34.43°上空重返大氣層，但未透露將會墜落的地點。歐美多個追蹤中心稱，火箭重返大氣層時以每分鐘約470公里速度移動，無法準確預測墜落位置。

即時監測網站「orbit.ing-now」早前模擬軌跡圖顯示，長五B火箭殘骸在香港時間9日清晨5點55分，通過台灣南部上空。

而截至今日早上7時30分，歐美各機構的最新預測如下：

￭ 監測網站orbit.ing-now：火箭可能於今日早上9時半重新進入大氣層。

￭ 俄羅斯航太（Roscosmos）預測：火箭可能於早上約9時半在太平洋近南美洲外海上空重返大氣層。

￭ 美國國防部資助的監測網Space-Track預測：火箭可能在周日早上10時重新進入大氣層，誤差值為正負1小時，進入位置為北緯35.9度、東經24.4度，靠近希臘克里特島的地中海上空。

￭ 美國航空航天公司軌道與重返殘骸研究中心（Center for Orbital and Re-entry Debris Studies）預測：火箭可能於周日早上11時半在南太平洋上空進入大氣層，誤差值為正負2小時，進入大氣層的位置與俄羅斯航太預測較相似。

￭ 美國太空司令部：火箭可能於周日早上10時半進入大氣層，誤差值為正負1小時。

￭ 歐洲航太總署（ESA）預測：火箭可能在周日清晨5時至下午3時之間重返大氣層。

￭ 歐盟太空監視與跟踪（EU SST）預測：火箭可能於周日早上10時半進入大氣層，誤差值為正負2.5小時。

長五B重達21噸的無控火箭段，目前正以約41度的仰角繞行赤道，而殘骸將會落在北緯41度和南緯41度之間，範圍極大，預測時間、路線、墜落地點皆隨時可能修正。由於海洋面積佔了地球大部份，落入海中的機會較高。

台灣的國家實驗研究院曾表示，依近幾日搜集的軌道資料，估計火箭墜落時間會在今日，但由於殘骸高度降低後，墜落速度快或會在半途中碎裂，推估結果可能會有相當的誤差。國研院則強調，太空中心將根據各國監控與軌跡預測資訊，隨時修正軌跡模擬結果，如有必要，將通知相關單位進行緊急應變處理。

台灣《蘋果新聞網》／《中國時報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）