美國國務卿布林肯前日呼籲恢復台灣於世衞大會（WHA）的適當地位，稱沒有正當理由把台持續被排除在此論壇外，「美國呼籲世衞（WHO）秘書長邀請台灣以觀察員身份參與WHA，就如同中華人民共和國政府表達反對意見之前的那幾年的慣例。」

「全球健康不應政治化」

WHA將在本月24日登場，自2017年起就無法入場的台灣積極爭取參與。美國國務院發言人普萊斯上月30日推文支持：「我們需要在WHA聽到台灣的聲音。」美國國務院前日亦以布林肯名義，發佈聲明支持「恢復台灣在WHA的適當地位」。他在聲明稱，全世界將在第74屆WHA上聚會，決定終結疫情大流行和促進國際健康安全的議程，此議題影響着所有人。

「若WHO領導者不採取適當行動，WHA將再度排除台灣的重要參與。」布林肯指出，全球健康和健康安全挑戰無關國界或政治爭議，台灣提供珍貴貢獻和經驗，WHO領導者和所有負責任的國家都應當承認，排除2,400萬人參與WHA，對全球公共衞生目標有害無益。

台灣駐美代表處隨後也轉發布林肯的聲明，對美國的支持表示感謝：「謝謝布林肯國務卿呼籲世衞組織總幹事邀請台灣參加世衞大會，以及凸顯台灣是世界上的一股良善力量。台灣人民對這個支持銘記在心。」

美國國務院/Twitter