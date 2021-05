印度疫情嚴峻之際,中共中央政法委旗下新聞網站官方微博「中國長安網」出圖文嘲諷,引發中外反感。另一邊廂,中國多間網媒近日紛紛轉發消息,稱印度已檢驗出3,532種變種病毒,引起網民恐慌,擔心這會否對全世界帶來毀滅性的影響。不過,官媒《環球時報》後來澄清有關消息屬假消息,強調《印度快報》(The Indian Express)的原文應為「3532個攜帶有變種病毒的樣本」,但因多間印媒未在報道中詳細說明,才令中國網媒「繙譯出錯」。

《環時》昨(8日)報道指,查詢《印度快報》的報道後,發現原文應為「根據印度國家疾病控制中心的數據,印度對1.3萬個樣本進行基因測序,發現有3,532個攜帶主要的變種病毒,當中有1,527個攜帶B.1.617雙重突變體變異病毒。」(According to the data from the National Centre for Disease Control, of 13,000 samples sequenced, 3,532 were found to have variants of concern and of these, 1,527 had the B.1.617 variant.)然而訊息傳到國內後,由於繙譯的誤差,將3,532個攜帶變種病毒的樣本錯譯成了「3,532種變種病毒」。

至於繙譯出錯的原因,《環時》指可能是因《印度時報》等印度傳媒的報道未如《印度快報》詳細,而是簡述在印度27個邦中檢測出3,532個「variants of concern」,因此中國媒體繙譯時很容易將「3,532 variants of concern」當成「3,532個變種病毒」。

事實上,「variants of concern」是一個特有的詞組,據美國疾控中心指,「variants of concern」是指具有較高傳染性、容易引發重症,且更難以被免疫系統和疫苗中和的變種病毒,一旦出現應立刻向世衞報告。而目前已知的「variants of concern」,包括英國的B.1.1.7型,南非的B.1.351型,印度的B.1.617型,美國的B.1.427和B.1.429型,以及日本和巴西的P.1型等。

《環時》續指,印媒之所以會提到發現3,532個攜帶主要變種病毒的樣本,是因為印度專家發現原本在當地傳播更為廣泛的英國變種病毒B.1.1 .7型,正在呈下降趨勢,而印度B.1.617型及其子變種(B.1.617.1,B.1.617.2和B.1.617.3)正在呈上升趨勢。《印度快報》報道,當地政府專家認為只有採取「強力的措施」,才能避免第三波疫情出現。

《環球時報》

