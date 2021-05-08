中共近日開始大肆宣傳建黨百年紀念，再加上國家主席習近平早前到訪廣西紅軍湘江戰役紀念園時，表示要「不惜血戰」擺脫困境，內地各種不同形式的「洗腦」宣傳活動將陸續出現。河南省日前就有官員拿起大刀長槍亂舞，模擬當年紅軍「長征」血戰的場面，荒誕程度，讓人驚呆。有網民擔心，習近平正帶領整個中國重回危險的毛澤東時代。明鏡新聞網創辦人何頻對《蘋果》表示，這種宣傳活動極其無聊，除了獻媚拍馬屁外，完全沒有實際作用，內地人審視中共政權的合法性，在於能否持續推動經濟發展，再多的政治宣傳均屬多餘。

微博群上周四（6日）流傳一段據稱是體驗「紅25軍長征」活動的影片，從畫面及旁白見河南省南陽市旅遊局黨組書記兼局長鄭文明，當日帶領一眾下屬官員和群眾，體驗當年紅25軍長征的「血戰」。最搞笑的是，所謂體驗「紅25軍長征」，其實類似小學生cosplay玩戰爭遊戲般兒戲。

畫面顯示，現場點燃火光製造出戰場氣氛，還配以《沒有共產黨就沒有新中國》的背景音樂，扮演中共紅軍的官員和群眾揮舞大刀長矛，在「戰場」上走來走去、「你追我逐」，並對着十多名國民黨軍人的扮演者拳打腳踢，玩得好不過癮。最後，紅軍的扮演者揮舞紅旗慶祝「勝利」。

官媒指，河南當局策劃了「紅二十五軍長征體驗行」沉浸式體驗遊活動，並再現中共戰爭場面。活動全程4.5公里，全員穿紅軍服、走紅軍路、唱紅軍歌、吃紅軍餐，一路情景演出。報道更特別強調，國民黨軍隊為「敵軍」。

河南南陽旅遊局工作人員拒絕正面回應事件，只說：「旅遊局學黨史的活動，嗯，我還不太了解這個東西。」

曾因批評習近平專制而被開除黨籍、目前正身處美國的中共中央黨校前教授蔡霞在Twitter上載了這段影片，還炮轟內地地方官員以荒唐方式宣揚中共歷史，顯示出「中共嗜好暴力血光，以恐怖維持統治，中共也嗜好演戲作假拿謊言蒙人。」

已移居美國的明鏡新聞網創辦人何頻對《蘋果》狠批，河南當局這種宣傳活動極其無聊，完全沒實質價值，讓人再次想起文革時那些荒唐的政治宣傳。何頻說：「大部份老百姓只會（將河南體驗長征活動）當成遊戲般看待，今天的中國，沒有人會相信可以回到文革，中國也不可能回到文革的時代，現在只是有些地方的人在拍馬屁、無聊，非常無聊，想不到搞甚麼黨（慶）的活動，所以才想出這些行為出來。」

他強調，中國目前最重要的還是發展經濟，「如果中國經濟很好，這個政權自然沒有問題，如果經濟很差，這個事件（政治宣傳）再做多，也沒有用。」

不過，何頻相信，雖然有關宣傳活動引起一些非議，甚至被外界拿來嘲諷，但中共高層是不會反對，同時也不敢反對，因為有部份民眾樂於參與其中，「中國大陸，因為它不是民主國家，這個國家需要的是馬屁，它（對這類活動）也沒所謂」。

資深時事評論員劉銳紹則表示，類似的宣傳活動相信將「排山倒海」陸續有來，除了歌頌習近平、歌頌中共外，還有些是教育老百姓認識中共歷史。他指，衡量這類以紅軍長征做宣傳的活動，需要視乎是否符合史實，否則便會變成純粹的拍馬屁，但內地始終資訊不流通，不排除這些宣傳活動對部份內地人有一定洗腦作用，令他們覺得文革思潮正在內地復興。不過，劉銳紹認為，內地也有一些人對官方的洗腦宣傳有「免疫力」，能夠做到「官有官講，民有民擋」。

自由亞洲電台引述目前居住在紐約的內地資深媒體人程益中表示，習近平正引領整個國家退回「階級鬥爭」時代，如同文革一樣，各級官員根本不敢反抗。他說：「現在中共在意識形態上全面的退化，基本上回到了毛的『階級鬥爭，敵我矛盾』的時代，整個國家的人很荒誕，誰敢不聽啊。」

《蘋果》記者/ Twitter / 自由亞洲電台

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