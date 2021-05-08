停車場出口竟是斷頭路！前日（7日），重慶一名男子駕車離開巴南區屋苑「天驕星城」的停車場，他按指示駕駛，怎料出路卻是斷崖路，若非他及時發現不對勁並煞車，就會連人帶車衝下樓喪命。男事主事後拍下現場情況，展示這條出路的兇險，由於情緒尚未平復，最後忍不住說了一句粗口。

男事主邊拍攝邊講述現場情況，影片見車場內一個十字路口上方的指示牌，有標示右側通道為「出口」，按其方向前行，就是一條向上的斜坡，看來沒異樣。

男事主說，這條斜路沒有任何指示或障礙物，坐在車裏也根本看不到斜路上方情況，結果他上到斜路頂端時，卻驚見是斷頭路！他的車撞在路盡頭的石壆處停下，車頭輕微受損，可以想見，若其車速再快一點，就有可能剷過石壆，連人帶車墮樓，男事主一念及此，不禁爆出一句粗口。

然後，他站在「斷崖」邊，將鏡頭慢慢移向下方，可見他所在位置離地至少好幾米高，地面是個地盤，其正下方是一道泥坑，裏面佈滿垃圾。

該屋苑事後在此出口處拉起警戒線，男事主在現場接受內媒訪問時仍猶有餘悸：「那邊是一個斷頭路，黃泉路，差點就摔出去了，不是那個石墩（石壆）我直接就出去了。」

8日，該屋苑物業公司稱，停車場尚未竣工，發展商也沒把停車場交給他們管理，還指車主是沒有看到標識直接把車開進車場，得知此事後，管理方已即時到場協商處理。據悉，目前，雙方正就車子損毀賠償協商中。

網民咁講：

烏龍紅茶派：我以為就是個普通出口，連個警戒線都不拉？

QWER0571：可怕，這個要及時貼個警示標誌。

藍黑範：這應該直接攔起來，只是貼個警示標誌可絕對不行。

我姓葉·但不能夜夜陪你：懸崖之上，差點喪命。

空心94412：這真要爆粗口。

Olin言致：太差勁了，直接起訴！

w15621388761：謀殺！

新浪微博／《新京報》

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