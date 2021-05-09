今日是母親節，解放軍軍機仍然繼續闖入台灣防空識別區，今（9）日凌晨2時就有軍機飛入台灣西南防空識別區，台灣空軍按慣例派軍機升空廣播驅離。陸委會向立法院提交的書面報告，則表明中共近日預劃紅線，防範國際與台灣進一步合作，將兩岸僵局歸究台灣，刻意製造台海緊張氣氛，但又持續對台統戰，是當前台海情勢不穩的根源。

立法院內政委員會明天將邀請陸委會、外交部、國防部、經濟部及國安局等單位列席，就「美中衝突加劇下的台海情勢發展」進行專題報告。陸委會的書面報告指出，近日外國支持台灣的聲音不斷，中方亦已發現對其負面影響，於是先劃下紅線，防範美國等國際社會與台灣進一步合作，中共強調台灣關乎其「根本利益」，不容干涉，稱台海議題「沒有退讓餘地」，呼籲美方慎重處理涉台問題，以免損害美中關係和台海和平穩定。

陸委會又指出，中共持續強調唯有回到其 「一中」的「九二共識」，兩岸關係才能和平穩定，將兩岸關係僵局歸究台灣，並刻意製造台海緊張氣氛、對台認知作戰，意圖影響國際支持及台灣民心士氣。可是，中共也持續推動對台「融合發展」、同等待遇等「通惠情促融」統戰工作，拉攏台灣人才、技術、資金。

陸委會表示，中共持續採取兩面手法，迫使台灣接受其單方設定的兩岸關係終局，威脅台灣國家安全，是當前台海情勢不穩定的主要根源。

陸委會再次呼籲中共，正視兩岸現實及尊重台灣民意，放棄對台強制性主張及軍事外交壓迫作為，務實處理兩岸關係，並承擔推動兩岸良性互動相對責任，以溝通對話化解分歧。

三立新聞網／中央社

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