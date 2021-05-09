台灣經濟部官員透露，台美第2場供應鏈對話，初步敲定8月底前召開。考慮疫情，開會形式採取視像與實體並進，經濟部希望會議主題聚焦電動車或5G，但仍有待與美方達成共識。

隨着美中貿易戰開打、疫情爆發，全球供應鏈重組已成趨勢，擁有半導體優勢的台灣處於供應鏈的核心，台美關係也逐漸升溫，去年11月召開台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），並敲定成立7個工作小組。

工作小組針對全球健康安全、科學與技術、供應鏈、5G及電信安全、婦女經濟賦權、基礎建設合作、投資審查等議題進行密切交流，其中供應鏈小組首場對話已在2月5日舉行，討論半導體合作與前景。

經濟部官員透露，第二場產業對話將在8月底前進行，工作小組正緊鑼密鼓準備，形式將參考首場對話，採實體結合視像方式處理，由雙方邀請企業、公協會及智庫參與。

官員也表示，對話主題雖未定，但會符合台灣六大核心戰略產業及美國四大關鍵產品。

六大核心戰略產業為資訊及數位、5G數位轉型及資訊安全、生物與醫療、國防與戰略、綠電與再生能源、民生及戰備物資；美國四大關鍵產品則為半導體晶片、電動車大容量電池、稀土礦物和藥品。

官員指出，無論討論何種議題，顯而易見的是台美關係將更為穩健，雙方也是彼此不可或缺的重要夥伴，正如美國在台協會（AIT）處長酈英傑所說，現階段的台美關係是有史以來最堅實的時刻，而要建立韌性供應鏈，雙方必須擁有共享的經濟價值觀，也必須是值得信賴的夥伴，並展開密切合作，台美也擴大推動各項供應鏈重組計劃。

中央社

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