內地敢言企業家、河北民企大午農牧集團創辦人孫大午及其家人和集團高層等21人，自上月26日因尋釁滋事、破壞生產經營等九項罪名被移送檢方審查起訴後，在短短十日間，案件即在上周四（6日）獲法院受理，比正常程序快20天。據知情人士向本報透露，各被告的辯護律師根本無法在十日內完成基本的辯護工作，事件顯示官方或有意要在7月1日中共百年黨慶前盡快結案，甚至不排除各被告的判決書及量刑考量等已一早寫好。

孫大午等21名被告早前被指涉及尋釁滋事、破壞生產經營、強迫交易、妨害公務、聚眾衝擊國家機關、非法採礦、非法佔用農用地、非法吸收公眾存款、詐騙等9宗罪，案件上周四已由河北高碑店市人民檢察院起訴至高碑店市人民法院。

奪「聽取律師意見」權利

據知情人士向本報指，按法律規定一般案件的審查起訴期應為30天，其後還可延長多15天，但當局這次大幅縮短孫大午的審查起訴期至10天，其間還包括五天的五一長假，其動機非常明顯，就是要在最短時間內結案。他指出，涉案的348冊卷宗及鑑定材料，幾乎沒律師可在這短短十天內閱畢，更遑論進行其他包括會見當事人、遞交法律意見等基礎辯護工作，這亦導致刑事法中的「聽取律師意見」程序基本上已被剝奪，被告權利不獲保障，官方似想借此排除案件的一切干擾因素。

此外，他又引述法庭職員指，案件將由高碑店市人民檢察院檢察長及高碑店市人民法院院長，親自擔任公訴人及審判長。對這類案件而言，其審判的陣容絕對算是「高配」，這亦反映出官方把案件的政治意味提升至一個相當高的水平。他估計，雖然這次案件表面由高碑店市法院受理，但背後不排除省市區三級的公檢法系統均牽涉在內，甚至猜測官方早已為案件的每一個程序定下時間表，每名被告的判決書、量刑考量等均已寫好，官方只是按時間表推進流程，甚至大有要趕在7月1日中共黨慶前結案的意味。

大午集團在去年與河北一個國營農場發生土地糾紛，同年8月4日清晨當地公安暴力鎮壓抗議的大午集團員工，而且出動催淚彈和辣椒水，多人受傷。大午員工其後到區政府及公安局請願，結果再次遭到毆打，孫大午和其家人，以及集團高層等其後於去年11月被拘。當時有集團管理層透露，當地的國營農場強佔村民土地，一直在為村民創造效益的大午集團因此遭受種種刁難。

與國營糾紛 集團被接管

大午集團其後遭官方派出的29個工作組「共管」，集團的自主經營權形同虛設，導致業績一落千丈。案件的多位辯護律師在今年3月曾向公安要求會見當事人時，亦遭對方以各種藉口阻撓，孫大午等人其後於今年4月正式被檢方批捕。

維權網/《蘋果》記者