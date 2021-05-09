台灣高雄市岡山區興隆街的燁聯鋼鐵廠區於周日（9日）晚上約9時發生火警，至晚上9時30分，已出動24車、40多人救火。現時火勢已獲控制，一名49歲員工因搶救時吸入濃煙被送院。高雄市消防局表示，初步了解是生產線設備起火，現場是油槽燃燒，容量約7萬公升，消防人員使用泡沫滅火及周邊射水防護，強調油槽安全無慮。

燁聯鋼鐵所屬的義联集團表示，現時仍在評估損失金額，初步未有影響產能。

王毅與比利時副首相維爾姆斯對話

國務委員兼外長王毅周六（8日）與比利時副首相兼外相維爾姆斯（Sophie Wilmes）通電話，強調新疆及香港問題屬中國內部事務，事關國家主權和領土完整，不容外來干涉。他說，中歐社會制度不同，歷史文化背景各異，理應互相尊重，平等相待，通過對話增進了解，才是全面戰略夥伴關係應有之義，而比利時是歐盟總部所在地，具有獨特優勢，希望對方在歐盟內發揮建設作用，推動中歐關係長期穩定發展。

王毅又謂，比利時正受疫情考驗，中方願意根據比利時需要，提供必要支持，並攜手努力，促進經濟復蘇，中國市場將為比利時提供更多發展機遇，希望比利時為中國企業提供公平公正非歧視的營商環境。

維爾姆斯表示，比利時高度重視同中方關係，願意同中方進行朋友式的高質量對話和溝通，不斷增進互信，妥善處理分歧，促進兩國在經貿、農業、航空、氣候變化、生物多樣性保護等領域合作，為雙方人員往來提供便利，進一步發展好比中和歐中關係。

7台人駕帆船大馬返台卡關

台灣7名男女自3月底從馬來西亞駕駛一艘帆船返台，至周六（8日）抵達台南安平港，然而7人因未事先完成入港申報而無法入境。經協調後，帆船現時停泊於安平商港公務碼頭，而船上的其中5人已上岸展開居家檢疫，另外2人則暫時留守船上。台南市衞生局長許以霖表示，船隻疑似機件故障，導致無法提前以無線電申報。

留守在船上的陳姓男子說，不希望佔用公務碼頭太久，希望趕快將船移動至可以進行維修的興達港。他又表示，該艘船是去年在馬來西亞購買，準備開回台灣用來推廣海洋教育及帆船訓練，但後來因疫情導致回台行程延宕，其間船隻出現機件故障，今年初花錢維修後，於3月底啟程返回台灣。

台灣水庫蓄水量持續創新低

台灣早前面臨嚴峻乾，加上近日台灣各地天氣偏炎熱，全台20座主要水庫蓄水量，除了3座稍有提升外，其他持續創新低，例如供水至台中地區的德基水庫蓄水率已降至歷史新低的3.2%，而北部水庫亦開始出現隱憂。

旱災害應變中心早前表示，因中南部上一波降雨，各水庫進賬僅50萬噸水，雖全台各地水情燈號維持不變，但全台水情仍相當嚴峻，例如苗栗、台中、北彰化實施「供五停二」的紅燈限水措施持續，還未確定是否延續至6月底。氣象局預測，台灣近日天氣偏炎熱，要舒緩水情較困難。

根據水利署的水庫水情資訊，位於台中的德基水庫蓄水量頻創新低，目前只剩3.2%蓄水量，全台最大曾文水庫降至6%，鯉魚潭水庫則降至4.1%，而日月潭水庫已降至25.1%。另外北部水庫亦開始出現隱憂，翡翠水庫蓄水量降至67.6%，與今年3月同期蓄水率87.7%相比少逾10個百分點；供應桃園、新北、新竹縣市用水的石門水庫，目前蓄水量僅剩17.4%。

台鐵向太魯閣號事故罹難者派發慰問金

台鐵太魯閣列車上月2日發生嚴重出軌事故，導致49人死亡。台鐵周日（9日）表示，已向每位罹難者派發10萬元新台幣（約2.8萬港元）慰問金，以及35名罹難者家屬250萬元新台幣（約70萬港元）補償金。台鐵又表示，目前當局及廠商責任仍在調查中，為減輕對家屬的影響，計劃採取代位求償，如家屬願意，將先行墊支賠償總金額，並與家屬簽訂債權讓與同意書後，由台鐵承擔後續訴訟程序；如家屬不願意，亦將充份尊重其意願，由家屬自行提起訴訟。

綜合報道

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