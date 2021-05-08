【本報訊】12港人案的其中一名家屬代表律師盧思位，繼今年3月遭禁止離開成都到北京，昨晚亦在上海浦東機場被邊防檢查站以「可能危害國家安全和利益」為由禁止出境美國。

職員指「可能危害國家安全」

盧思位向本報指，自己原定昨晚在上海浦東機場搭乘Delta航空的班機前往美國作漢弗萊項目的訪問學者，不過在機場的邊防檢查站卻被職員以「可能危害國家安全和利益」為由，指國務院有關主管部門決定他不能出境，他亦在邊檢站邊相被控制人身自由達兩個小時。他表示，事後已成功離開機場，但考慮目前形勢只能暫時放棄出行，短期內未有再赴美的打算，反正「去了也出不去」，目前計劃先在上海「會會朋友，然後就回成都」。

盧思位因在12港人案中，曾協助被告家屬而遭清算，今年1月初被司法廳提出吊銷律師執業證。到3月28日，他曾計劃在四川成都乘飛機到北京美國領事館辦理簽證，但當日中午有姓李的政保（即政治保安）人員向他表示，不得前往，有關部門亦不會准許他出境。盧當場表示反對，認為有關行為違法。但該政保人員直言，有關部門已做好所有預案阻止他在成都雙流機場出行，並勸盧思位不要衝動。盧當時稱考慮實際情況，只能先放棄出行，但表明會繼續維權。

據資料顯示，漢弗萊獎學金項目創立於1978年，以紀念已故美國參議員和副總統漢弗萊的成就。1984年以來，來自政府、學術界、媒體、非政府組織及其他社會機構等160多名中國專業人士參加過。項目候選人必須是公共服務領域的中層專業人員，法律與人權方面的貢獻是遴選標準之一。