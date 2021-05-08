中國在東南亞的「一帶一路」重要項目中緬油氣管道，位於緬甸第二大城市曼德勒的分輸站據報上周遭到不明武裝分子襲擊，造成三名保安警衞身亡。緬甸獨立網媒指，事件與緬甸政變後民間湧現的反華情緒日益高漲有關。中國駐緬甸大使館迄今未回應事件。

「一帶一路」重要項目

由緬甸流亡者在泰國創立的「伊洛瓦底」網站稱，由軍政府控制的電視台上周三（5日）曾匆匆報道，三名駐守在曼德勒一個油氣站的警衞遭砍殺身亡。報道稱：「鄰近當地的人都知道，『油氣站』就是中國擁有的輸油管道站。以刀劍和砍刀襲警，無疑是緬甸民眾越來越多地向政權發起武裝抵抗的一部份。」但報道指雖然發生了致命襲擊，當地油氣管道目前仍然相對安全。

緬甸在今年2月發生政變，以國務資政昂山素姬和總統溫敏為首的民選政府遭軍政府拘留。不少民眾不滿中國阻撓聯合國安理會對緬甸軍政府採取行動而憤怒，又質疑北京資助軍政府鎮壓示威民眾。緬甸政府一份2月24日會議的外洩文件顯示，中方曾要求軍政府加強保護油氣管道並提供沿線地區的少數族裔武裝組織情報，消息傳出後有人揚言要炸掉中緬油氣管道。被視為「一帶一路」重要項目的中緬油氣管道由緬甸西部通往中國重慶和廣西，緬甸境內段長約800公里，每年可運送2,200萬噸原油和120億立方米天然氣。

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