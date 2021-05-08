近年全國各地景區掀起興建玻璃棧道熱潮，但當中不少都存在安全穩患。日前，吉林突然刮起大風，一座高空玻璃棧道搖搖欲墜，棧道上的玻璃更被強風吹起，逐塊掉落，一名遊客被困，離地260米的他小心翼翼抱着欄杆，腳下就是萬丈深淵，有網民表示看到照片，「已經心悸到不行！」

河北32座全停運

上周五（7日），延邊龍井市琵岩山風景區突遇強對流天氣，瞬間風力達到12至13級以上，號稱東北第一座最長5D玻璃吊橋上的玻璃，一個一個被吹得豎立起來，隨後掉落。由網上流傳事發照片可見，棧道上多塊玻璃消失不見，一名男子緊緊抱着棧道欄杆，異常緊張。當地消防接報趕到現場救援，最終在現場工作人員指揮下，男子自行爬回安全地方，成功脫困。

目前景區全面關閉，進行安檢。涉事棧道2018年9月1日開始試運營，長400米、寬2.5米，與地面落差約260米以上。今年五一假期，該景區接待遊客13.5萬人次。據報道，自2016年張家界興建全國首個玻璃棧道，全國各地紛紛仿效，近兩年至少興建數百座玻璃橋，但因為頻頻發生安全事故被叫停，僅河北省已有24個景區共32座玻璃橋全部停運。

此外，貴州銅仁思南縣於本月3日受天氣惡劣，強風暴雨影響，一座鐵索吊橋被吹得傾斜，整個橋身在大風中來回擺動，欄杆等零件更紛紛掉落，墜入水中，觸目驚心，其間有司機剛好駕車駛到橋口，立刻煞停，避過一劫，他忍不住大叫：「還好沒上橋！」

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