內地低俗婚鬧事件時有聽聞，近日在河南，一名新郎被人用吊車吊起，其朋友更開動高壓水柱向新郎狂噴，結果他被水柱射得不停自轉，甚至禮服都被水柱噴爛，圍觀者笑得開心，但網民大多對這種婚鬧行為感到反感，擔心容易搞出人命，隨時「紅事白事一齊搞」。

河南一對新人於本月1日舉行婚禮，新郎的朋友為了給他一個難忘回憶，安排吊車及水車到場，然後把新郎綁在吊車的吊鈎上升起來，再用高壓水柱射向新郎，新郎被射得不停旋轉，就連黑色長褲亦被水柱射穿，在場親友看得哈哈大笑，完全没意思叫停。

事後，相信是屬於新郎的微博賬號對事件作出回應，他稱感覺朋友對他的「愛的洗禮」還好，不認為鬧得太過份，而且還很享受過程，但就不想再有相同經歷。

事主本人雖看得開，但網民卻持相反意見，認為類似婚鬧行為低俗愚昧，稍有不慎隨時搞出人命，反問萬一出事是否喜事喪事一起辦。

內地有自媒體發文指出，婚鬧本為婚宴增添歡樂元素，但低俗的婚鬧卻讓婚禮「變了味、掃了興」，甚至侵害他人的合法權益，違反法律，造成惡劣後果。至於婚鬧屢禁不止，他認為與中國人礙於情面有很大關係，因而選擇加以容忍，總以為對方開心就好，等對方結婚時，自己會好好「回禮」，但沒意識到低俗婚鬧是陋習，其實需要抵制。

新浪微博／網易

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