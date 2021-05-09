兩岸疫情最新數字：大陸昨（8日）新增12宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為上海6宗、廣東5宗、寧夏1宗，累計確診病例90,758宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,183宗，死亡個案12宗。

內地當局要求入境旅客集中隔離14日，可是，寧夏銀川市的衞健委凌晨公佈一宗確診病例，32歲的男病人上月23日在上海入境，隔離14日、並經過3次病毒檢測均呈陰性，解除隔離後於本月7日回到銀川，但到埗後首日進行病毒檢測即發現呈陽性，經當地專家診斷後確診。男子已被轉到定點醫院治療，當局正追蹤密切接觸者。

國家衞健委公佈，至截上周六（7日）內地共接種3.08億劑疫苗，以14億人口計算，接種率約22%。中國工程院院士鐘南山昨日以視像方式參加一個研討會時則表示，目前全球的疫情仍然非常嚴峻，中國目前疫苗的接種率還不高，距離全民免疫還遠遠不夠，他認為目前仍然要高度重視，防範疫情輸入的風險 。

至於在台灣，爆發疫情的台北諾富特華航桃園機場飯店，再揭發連中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中都不知道的防疫漏洞。自稱飯店員工向台灣《蘋果新聞網》指出，當酒店的房客離開後，員工只有整理房間，沒有消毒就給下一房客入住，為房客送餐的員工，只穿上便利雨衣就到客房，與正規防護裝備相差很遠。另外，酒店的餐飲部其實是外判承包，而且已經有員工確診，擔心有外判員工會被傳染。

可是，這些問題沒被衞生部門發現，飯店竟已要求員工在本月17日恢復上班，讓員工都相當害怕。

中新網／台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）