內地許多人也趁今日（9日）母親節，購買鮮花、禮品贈予母親表孝心。有網購平台的母親節禮品搜索量比去年增長120%。今年母親節的鮮花在網上的銷量已超過實體花店。鮮花預訂數量更超過情人節6倍。鮮花以外，北京今日預約家政服務的數量，也增長3倍。

慶祝母親節，最傳統方式也是送花、送禮物。內地的鮮花銷售已是網上訂購成為主流，據2020年中國花卉協會發佈的《中國鮮花消費和零售的未來預測》報告顯示，鮮花零售的網上銷售已經超過實體店，佔整體銷售的51%。

值得注意的是，今年母親節鮮花預訂量首次超過情人節，而且是情人節的6倍，當中有6成女性用戶提早預訂，以康乃馨、玫瑰等品種為主。

京東的2021年母親節消費報告則顯示，母親節前一周，有關母親節的關鍵詞搜索比去年增長120%。鮮花禮品訂購量較去年同期增長400%，廣東、北京、江蘇、上海、深圳分列下單銷量頭五位。康乃馨、玫瑰及鮮花禮盒是最受歡迎的項目。

至於禮物方面，數據顯示最高銷量頭三位，分別是化妝品、家電及食品飲品。

鮮花、禮物外，截至5月6日下午4時，預約京東自營家政（僅北京地區）在母親節當日服務的訂單，比去年增長近3倍，並且仍在持續增長中。

東方財富網／財經網

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