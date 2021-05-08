美國電動車製造商龍頭Tesla在中國是非不斷，上月有女車主突襲上海車展抗議，前天又有車主高速撞向貨車斃命。備受負面消息困擾的Tesla表示，將建立中國用戶專屬數據庫，開放所有車主查詢車輛後台資料。今次是中國首次有電動車廠商願意向消費者公開數據，有內地網民表示歡迎，「希望國產的電動車們都跟上啊，都讓我們查數據」。

據路透社報道，在上海設廠生產Model 3和Model Y車型的Tesla在上周四（6日）聲明，目前正在開發線上訊息系統平台，將允許車主自己查看車輛後台產生的數據，預計年底推出，但未有提及其他細節，如是否免費獲取數據及披露的訊息內容等。

受監管機構官媒圍剿

外界認為Tesla願意公開數據，因上月發生的上海車展維權事件，為釋除公眾疑慮及平息不滿。上月中旬，上海國際車展開幕當天，一名女車主爬上一輛Tesla展車頂部，高喊「煞車失靈」，事件在全國社交媒體引起軒然大波，招來中國監管機構及中國傳媒圍剿，事後Tesla向當事車主提交涉事車輛事故前30分鐘的行車數據，不過事件仍未平息，該名女車主質疑Tesla數據造假。

今次亦是中國首次有電動車廠商願意向消費者公開數據資料，引起中國網民熱烈討論，有人認為Tesla頻頻出事，必須嚴格監管，「感謝上車頂的女司機」。不過亦有不少網民心水清，認為事件因網民只針對Tesla，「國內只有特斯拉（Tesla）配得上車禍報道，其他車都安全，從不追尾超速車禍」，「希望國產的電動車們都跟上啊，都讓我們查數據」。業內知情人士表示，Tesla因安全及客服投訴在中國受到嚴密監督，正在加強與監管機構互動，並擴大政府公關團隊。

京質疑從事間諜活動

Tesla在中國不僅面臨安全技術的疑慮，也遭到中國政府質疑，利用車內及車外的錄影鏡頭蒐集資料進行間諜活動，恐怕會危及到國家安全，因此禁止所有軍事及國安機構人員使用Tesla，也嚴禁Tesla在軍事地點周邊進出。有外界分析認為Tesla今次開發專屬的數據庫，亦為了解除相關疑慮。中過政府近期也發佈電動車數據的相關草案，要求Tesla在中國蒐集到的資料必須全部保留在中國境內，包括車輛位置資訊、路況及建築物的影像等，草案在本月15日前公開徵求公眾意見。

路透社/財新網