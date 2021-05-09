疫情爆發初期，2名在北京工作的義工蔡偉、陳玫，為網站「端點星」備份內地各大主流媒體、微信及微博因審查而被刪除的新聞，包括被稱為「吹哨人」的武漢中心醫院眼科醫生李文亮、急診科主任艾芬的消息。去年4月被當局帶走後，陳玫、蔡偉6月遭控尋釁滋事罪。2人被關押超過一年後，案件將於本周二（11日）上午在北京市朝陽區法院溫榆河法庭開庭，當局只准一名家屬出庭旁聽。

端點星的Facebook群組公佈案件開庭的消息，指蔡偉、陳玫案件將會在北京市朝陽區法院溫榆河法庭審理，法院向兩人家屬通知，只准一人旁聽，據報，陳玫母親與蔡偉父親將會聽審。

陳玫、蔡偉於去年4月19日被北京市公安局朝陽分局秘密帶走，在關押54天後，警方才證實兩人已被逮捕，並指他們涉嫌尋釁滋事。2人一直被關押在朝陽看守所，開庭日期一再被拖延，家屬聘請的辯護律師亦無法與2人見面。

端點星網站是一個建立在GitHub開放平台的網站，用多人協力的分散方式，備份微信、微博上被刪除的文章。2019疫情嚴重肆虐時，端點星備份大量不符合官方主旋律的文章，包括李文亮的消息，及艾芬「發哨子的人」專訪等。

來自湖北的蔡偉出生於1993年，曾在北京一間互聯網公司工作，擁有清華大學社會學系碩士學位。陳玫則來自陝西，與蔡偉同年紀，畢業於華南農業大學，被帶走前在北京一間公益機構工作。

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