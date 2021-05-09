在中美角力背景下，大陸對台威嚇不斷升級。台灣被外媒形容為「台灣是地球上最危險的地方」，前美軍印太司令早前更在國會作證時警告，解放軍可能在6年內犯台。有台灣軍事專家預測，2025年後解放軍重型運輸機隊及兩棲戰力將更強大，屆時或會發動空海特種登陸戰，進行「武統」。然而，短期內大陸未具速戰速決能力，除非中共政治上感到絕望，否則不會不顧一切地犯台。

台灣國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲昨（8日）於一個討論海峽兩岸軍事局勢的講座上表示，2025年解放軍將擁有更多重型軍用運輸機，以及更多的075型兩棲突擊艦服役。

他預料，屆時大陸如要攻台，對台的「聯合登島作戰」方式可能發生明顯改變，調整為以空中機動及特種登陸載具為主的「超地平線」，甚至是「岸對岸」登陸攻擊。

揭仲指出，解放軍2017年底時，中型與大型運輸機只佔運輸機隊中的24.7%，且無重型運輸機，導致空中戰略投送能力僅為美軍的2%、俄軍的3%。但當2025年時，會有更多的運20大型運輸機，乃至購自烏克蘭或俄羅斯的An-225重型運輸機服役，讓共軍具有執行大規模聯合作戰所需的空中戰略投送能力。

至於大陸攻台的時間點。揭仲指為免國際介入，中共必須速戰速決，而2027年之所以被視為最危險的時間點，因2025年解放軍的戰力已明顯上升，美軍裝備青黃不接，中美會出現短暫的戰力落差。他認為，除非中共在政治上感到絕望，才會在戰力未夠時強行攻台，否則2035年才是中共軍事現代化的設定目標。

揭仲提醒，台灣軍方不能只專注於守衞西部，因隨着解放軍第四艘航空母艦服役，以及更多的075型兩棲攻擊艦入列，共軍可能常態化派航母戰鬥群在台東外的西太平洋巡弋，在局勢有變時搶佔台灣海軍預定航行至的遠洋疏泊戰術位置。另外，利用075型兩棲攻擊艦，以空中機動方式佔領台北進入花東地區的交通要道，一方面阻止台軍調兵。

出席同一場合的台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析美中戰力時指出，中共目前面對美國軍力仍無勝算，且四鄰不穩，除跟印度、越南的關係緊張外，連號稱血盟兄弟的俄羅斯都倒向印度，甚至與蒙古建立安全夥伴關係並進行聯合軍演。

在解放軍作戰方面，蘇紫雲說，共軍各類新型號裝備是否具備初始戰力仍待確認，且相關裝備的品質性能也出現弊端，包括戰甲車防護力、戰機發動機壽命太短等問題，都是衡量解放軍戰力的關鍵指標。

中央社／《自由時報》／法廣網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）