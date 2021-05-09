中共建黨百年同時也是文化大革命（文革）爆發55周年，官方一再企圖在教科書及黨史淡化文革的錯誤。中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤近日表示，中共總書記習近平的父親習仲勳是極左文革的「大大的受害者」，又佩服習仲勳曾主張立法保護不同意見，開通言路，才能解決中國一切的問題。鮑彤又指，是中共元老葉劍英，是最早將文革定性為「史無前例的浩劫」。

美國之音上周四（6日）刊出一篇鮑彤的專訪。他表示據其記憶，是葉劍英最早把文革定性為「史無前例的浩劫」，也成為官方後來一貫評價。

鮑彤指，如現在的中央領導人同意葉劍英，這個對文革的評價應不會改變，否則習近平便會對文革作出自己的評價，形容自己是等待着「學習最高領導人關於（中共建黨）一百年的大文章」。

不過，對於早前內地教科書將涉及文革定性的內容一再改動，鮑彤認為並非中共最高領導人在動搖，而是「一些耍筆桿子的人在那裏舞文弄墨，吃飽了飯沒事幹」。

鮑彤又指，習仲勳及其家人是文革的最大受害者。他指，習仲勳被毛澤東認為涉及「利用小說反黨」，1962年後遭迫害，「日子就不好過了，就審查了」，前後13年才能復出，較十年文革還長，個人或家人也是文革的「大大的受害者，是毛澤東的大大的受害者」。

鮑彤形容習仲勳為人隨和有禮，最佩服的是習仲勳在文革後再度任官，從廣東調回北京任中共中央書記處常務書記，當時曾提出中國要有保護不同意見的法律。

習仲勳認為此舉是「抓住了中國一切問題的根本」，立法保護異見能解決中國一切問題：「大家也心情愉快了，也沒有恐懼了，政府言路也開通了，民情也能上達了，領導也不會昏頭昏腦了，我看中國政治就清明了。」鮑彤形容自己當時聽到上述意見後，對習仲勳「肅然起敬」。

習仲勳曾任中共中央西北局書記，中宣部部長，國務院副總理，廣東省委第一書記，中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會副委員長等職。

文化大革命毛澤東發動的政治運動，1966至1976年，被稱為「十年浩劫」或「十年動亂」，重創中國。中國前總理溫家寶曾在任內表示，文革錯誤還未完全清除，如無成功的政治體制改革，文革悲劇或會重演。

美國之音／《蘋果》資料室

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）