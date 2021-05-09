內地維權律師余文生2020年6月因「顛覆國家政權」罪成被判囚4年。自余入獄3年多以來，妻子許艷曾經致電江蘇南京監獄，可以在對外公開家屬探視日，以「親情探視」方式與兒子第一次見面。許艷與兒子今早到監獄，但卻被擋在監獄門外，監獄人員稱，「親情探視」安排已被上級取消，強調「所有人都沒有親情探視」，不是針對任何人。

許艷今早在Twitter發帖，今日原是南京監獄對外公開家屬探視日，她到南京前曾經致電監獄，接聽的警察說可以探視。但當母子抵達監獄門外，許艷卻被通知親情探視安排已被上級取消。監獄人員表示，所有人都沒有親情探視，強調不是針對任何人。許艷則批評當局是剝奪家人親情探視的權利。

今年2月，許艷獲准在江蘇南京監獄，透過視像通話與丈夫會面，過程30分鐘。許艷事後在Twitter提到，余文生的健康狀況仍然不好，而且沒有獲得適當治療。

至了3月，許艷隔着玻璃再與余文生見面，事後她透過Twitter發放影片：「余文生的右手情況非常嚴重。一直在這樣抖。除了不能寫字，吃飯時他的右手都筴 （夾）不到食物。吃飯都用筷子往嘴裏扒了放。南京監獄把他帶到醫院看神經內科。余文生說，不應該看神經內科，而應該要求他們帶他看骨科。其次，他的四顆牙齒現在依然沒有得到治療。」

Twitter

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