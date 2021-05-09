今日是母親節，這個節日緣於美國，正值中美關係緊張之際，網上不乏聲音質疑「我們為啥（為甚麼）老過洋節」。不過，作為官媒的中央電視台，今天仍像往年一樣，特別報道了關於中共總書記習近平和母親齊心的故事。報道指，習與母親有「兩代共產黨人的約定」：清清白白做人、乾乾淨淨做事、坦坦蕩盪為官；又提到齊心對習近平循循善誘，「經常依照家裏規矩給在外地工作、走上領導崗位的習近平寫信，告誡他『高處不勝寒』，並囑咐他要從嚴要求自己」。

報道指，齊心是抗日戰爭初期在太行烽火中投身革命，並且加入中共，後奔赴延安的八路軍女戰士。習仲勛對妻子也讚賞有加，他曾對子女說：「你媽媽是個優秀的共產黨員！」報道又指，齊心重言傳、重身教，教知識、育品德，母親的言傳身教，「為習近平樹立了榜樣」。

這並非央視首次在母親節刊登與習近平有關的故事，去年央視講述，2001年習近平出任福建省長，無法回北京與齊心過母親節，習母在電話中談到：「關鍵不在於你來不來，只要你把工作做好了，就是對爸爸媽媽最大的孝心。」習母還強調：「千萬不可大意，千萬不可犯錯誤。」報道又稱，習近平的辦公室內長年放着一張照片，就是他與母親在公園牽手的照片。

在2018年的母親節，央視則講述了習近平在陝北插隊，一家人天南地北、骨肉分離。齊心便親手給習近平縫製了一個針線包，上面繡了三個紅色的字「娘的心」。

不過，正值中國與西方國家摩擦日深之際，緣自於美國的母親節是洋節，引發不少網民討論是否要慶祝？是否是抵制：「我們為啥（為甚麼）老過洋節！母親節起源於美國，是每年5月的第二個星期日。」「今天是母親節，好像也是洋節，不知道要不要抵制？」「 五一節也是洋節啊，還放假……」「連曆法都用洋的。」也有網民認為：「多提醒大家一次孝敬父母的機會未嘗不可，不必逢美必仇」。

中央電視台／新浪微博

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