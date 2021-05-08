北京近年對民營企業家的打壓有增無減，特別是臨近百年黨慶的敏感時刻，更因此動輒成驚弓之鳥。廣東有近十名民營企業家上周三（5日）原定在中山一家食肆聚餐，卻疑因曾計劃邀請異見人士王愛忠參加，當晚即遭約20名警員闖入飯局，所有出席者均被帶走至派出所調查，至翌日凌晨才獲釋。

國保禁異見人士出席

據廣州異見人士王愛忠上周四（6日）在Twitter披露事件指，原本自己亦受邀出席當晚的聚會，但最終被國保禁止出席。因此出席當晚飯局的均只是一些「本份生意人」，飯局上他們也沒討論當下的時事新聞，卻最終被警方帶走調查至翌日凌晨約1時才獲釋。他指出，這些民企過去未曾參與過當局禁止的活動，也不太談論政治，部份人在當地的生意更是做得很大。

他直言：「廣東經濟的高速發展與廣東的開放是分不開的，沒想到被認為全國最開放的地方，現在竟然有一群企業家僅僅在一起吃飯，就要被警察帶到派出所。他們有些人受到（警察）粗暴的驚嚇，確實讓人沒有想到。」廣州人權律師隋牧青亦表示，從法律角度而言，民眾聚餐聚會都不違法。不過他補充指：「這只是按當局的政治選擇，只有他懷疑你有政治企圖，所以他就來衝擊。這種聚會可能令他們認為其中有敏感人物參加了。」在王愛忠的帖文下，不少網友均議論指中共目前對社會動向極為敏感，「怕企業家們商量對策不是」。

自由亞洲電台