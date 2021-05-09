【本報訊】廣西人權律師覃永沛曾公開控告中國前司法部長傅政華，前年10月涉嫌煽動顛覆國家政權罪被捕。覃妻鄧曉雲自此由一個弱女子，變為丈夫案情奔波，支持家中老人和兩個女兒的角色，「其實我是很怕事的人，記得國保第一次來找我時，我走也走不動，臉上肌肉都僵硬了」。

鄧曉雲說，自己為了兩個女兒，一定要站出來，「我覺得女兒沒有爹是很可憐。想到兩個女兒，不管怎樣，我一定要出來，不能再害怕」。丈夫被捕一年多，她成為頂樑柱的角色，同時要為丈夫被囚權利奔走，壓力很大，不時失眠，睡着也會做噩夢，「他是一家之主，突然之間家裏沒有主人，所有的重擔壓到我身上。兩個女兒沒有爸、他的媽媽都89歲了，沒有兒子，他們都很焦慮，我夾在中間」。

覃母彌留 知能見兒方好轉

她說，今年母親節前夕，一直忙得不可開交，因為覃母身體急轉直下，「因為他的媽媽從2日（上周日）暈倒後，就好幾次搶救過來」。直到前天，覃母的身體狀況一直不樂觀，鄧曉雲甚至說前幾天一直為覃母準備後事。經他們幾經斡旋，才獲當局允許覃母與覃永沛以視像方式會面。身為人權律師的母親，覃母也只好接受這個方式，在母親節當天與兒子見面。

鄧曉雲續說，當覃母得知能與兒子會面，說來奇怪，身體突然就好起來。當局派出四人帶同設備前往找覃母，除了照顧覃母的其中一名女兒，其他人不准在場，覃母見到兒子後不停地說：「我以為我再也看不到你了。」覃永沛在會面初期很表現傷感，「一開始話也說不出，就是很激動，想哭想哭。安慰他母親，我快出來了，你要等我，我10月份出來」。

可是，鄧曉雲一直為丈夫奔波，也明白丈夫，知道這是覃永沛為了安慰母親所說的善意謊言，讓母親可以有希望、有期待。鄧說，昨日母親節也是和兩個女兒到覃母家一起度過，女兒也沒有甚麼特別活動跟她慶祝，但她很慶幸兩個女兒懂事，也有正確的價值觀，知道父親並沒有做錯事。