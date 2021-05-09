政府在市場推廣及「捧紅」商舖和年輕人方面，確有令人嘆為觀止的點石成金之「超能力」，比ViuTV及花姐更厲害。

阿布泰被海關搜查後，多間分店旋即日日大排長龍；東方昇在觀塘音樂噴泉泡泡浴，被康文署批評及威脅採取懲罰行動，即刻在「Cloudbreakr亞洲網紅行銷平台」的4月香港網紅排行榜中，與姜濤分別名列第三及第二，第一名則是韓國網紅Liz리즈（Cloudbreakr香港網紅排行榜綜合Facebook、Instagram數據來評分），毛記股價也因此受惠，一度飆升倍半！

最新「受益者」是Chickeeduck，其分店突然被半百警員圍封搜查，就連店內顧客亦要登記個人資料才可離開，最後既沒帶走任何物品或任何人，也沒告訴店員及老闆搜查原因就收隊離去。老闆周小龍表明不會畏懼這種白色恐怖。結果，Chickeeduck翌日也被全日塞爆，門外長龍不絕。

當然，也有老闆講一句話就「捧紅」自己，美心及譽宴就是最佳例子。

為甚麼會這樣？除了因為光顧與否是成本極低也是最安全的表態方式，更因為香港人心中仍舊堅守着很基本的核心價值——「公道」。這是很多香港人自小被教導的價值，很多人仍認定，掌握權力的人必須公道處事。無故針對一間打開門做生意的合法店舖，就是處事不公道的最佳例證。同樣是貨物標籤有問題，卻只搜阿布泰？不公道！你不公道，我就自己主持公道，爆買這些被針對的店舖！

以前政府做事比較公道，較為貼近民情體貼民心，但如今行事標準改變，特別是處理市民抗爭抗議等事，皆以愛國為標準，大部份港人仍未適應這種轉變，於是就覺得掌權者或執法者處事不公道。連胡志偉這個未被定罪的還柙中人奔父喪都被拒絕，送亡父最後一程也不准，不僅不近人情有違人倫，更是極不公道，畢竟有很多先例，就算中國也會網開一面。諾貝爾和平獎得主劉曉波在囚時也可出席父親喪禮，前港澳辦主任姬鵬飛去世時，因貪污被捕的兒子姬勝德（負責從烏克蘭購入航母及改裝成遼寧號的前解放軍總參謀部情報部副部長，後判死緩）也可送別他，並與出席喪禮的時任總書記胡錦濤握手。

可以說，政府能在一夜之間「捧紅」那麼多人及店舖，正是官民新舊價值衝突的結果！

資深傳媒人

潘小濤

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