內地繼續強推接種疫苗，根據國家衞健委的數字，截至昨日內地共接種3.24億劑疫苗，以14億人口計算，接種率僅23%，與英國的39%仍有一段距離。在世衞組織批准緊急使用中國國藥的疫苗後，國藥董事長楊曉明接受官媒中國環球電視網（China Global Television Network，CGTN）訪問時稱，國藥疫苗將擴大年產量至30億劑；外交部發言人華春瑩則表示，中方已宣佈向疫苗實施計劃提供1,000萬劑疫苗，主要是用於發展中國家的需要。

楊曉明表示，配合國藥疫苗擴產，除了北京和武漢生物製品研究所，國藥還會利用長春、蘭州、成都、上海等生物製品所，以及國藥中生生物技術研究所，持續擴大產能及包裝能力。國藥目前正同時處於廠房建設的第三階段，將大大提高產能，亦有與一些國家接觸，商談疫苗分裝工作。

楊曉明又指，國藥疫苗現時已在全球70個國家、地區及國際組織批准註冊上市或緊急使用，100多個國家及國際組織提出採購需求。他預料今年底或明年初，中國能夠建立10億人的免疫屏障。他又透露國藥另一款重組病毒的疫苗，正在河南進行第一及二期臨床試驗。

國藥集團去年底發表聲明，表示在臨床III期中期數據顯示，疫苗的有效率為79%，但來自巴西、土耳其和印尼的試驗結果則顯示，其免疫效力則只介乎50.7%至83.5%之間不等。

華春瑩今日在例行記者會上，回應世衞將國藥疫苗列入緊急使用清單中。她引述世衞總幹事譚德塞所言，「國藥疫苗是世衞認證的安全、有效、高品質的疫苗」，中方將繼續與國際社會，一同促進疫苗在發展中國家公平可及，為人類早日戰勝疫情作出貢獻。

她又表示，中方表示向疫苗實施計劃提供1,000萬劑疫苗，是「言出必行」，目前正就此事與世衞保持密切溝通。

中國環球電視網／新華網

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