微信近日流出一份疑似由北京市第一中級人民法院於上周五（7日）發出的執行裁定書，《新京報》前社長戴自更涉受賄被，被凍結約1,633萬元人民幣（約2,003萬港元）的銀行存款，惟判決書中未有提及是否涉及監禁。裁定書又指，凍結的款項仍不足履行法律文書所確定的義務時，則會查封、扣押、凍結、拍賣、變賣戴自更的其他財產。

早前坊間傳言，在《北京青年報》前社長張延平今年3月被查時，法院就已對「戴自更一案」作出一審判決，傳言稱戴自更一審被判8年，但該消息至今未得到官方證實。

早於2019年6月，北京市紀委監委發佈消息，戴自更被指涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。去年3月，北京市紀委監委通報戴自的「控罪」將其雙開，除了經濟罪行，最引起外界興趣的是，戴自更被指「追求低級趣味，造成不良影響，與他人發生不正當性關係，偽造身份證件，利用職權便利為他人謀取利益，收受他人財物，數額特別巨大。」當時的通報並沒有交代有關控罪的詳情。到了4月，戴自更被起訴。一年後法院作出判決。

戴自更曾在《光明日報》任職，之後並出任《新京報》社長、總編輯，及後擔任北京文化投資發展集團有限責任公司黨委副書記、副董事長、總經理。

今年3月，張延平涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。張延平自1998年9月至2002年4月任北京青年報社總編輯；2002年4月至2018年4月，任北京青年報社黨委書記、社長。2018年4月退休。據傳，與張延平先後被帶走的，當時還有另外一家京城前知名報館的一把手，不過該消息至今也未經官方證實。

微信／《蘋果》資料室

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