中國長征五號B遙二火箭殘骸昨日墜落在印度洋海域。根據中方提供位置，殘骸墜落地點是在馬爾地夫西南方近海，距最近的有人居住島嶼僅約42公里。中國火箭失控墜落前，由於落點不確定，引發國際媒體擔憂，事件更變成中美輿論戰。在美國太空總署（NASA）批評中國做法不負責任後，中共喉舌《環球時報》總編胡錫進在微博發貼，批西方世界對中國的太空事業「羨慕忌妒恨」，還說接下來還要「密集發射」火箭。有軍事專家分析，美歐等機構密切關注並預測火箭殘骸重返大氣層的時間和地點，當中有極為嚴肅的軍事意義。

胡錫進在微博指出，美國也有火箭殘骸掉落問題，外媒報道卻「完全站在不同角度」：「他們的輿論這樣挑剔中國的航天發射是多麼偏執、無恥！」

胡錫進又稱，「說白了，他們就是對中國航天事業進步太快羨慕嫉妒恨，受不了幾年後太空中只有一個中國的空間站（太空站）在軌運行，整個中國的高速發展讓他們抓狂乃至絕望。所以他們以反科學甚至反常識的方式煽動對中國的敵視，一些美國科學家乃至NASA參與到這種炒作中，這是他們的恥辱。」

胡錫進最後形容美國是一隻母蝲蛄（香港俗稱：土狗）的小昆蟲，帶着幾隻幼蟲在叫：「中國接下來會有很密集的航天發射，中國人繼續種我們的莊稼。」

中國的空氣動力學家、航天技術專家黃志澄表示，火箭是中國發射的，「中國自然有先天優勢」，掌握火箭精確的末級質量和幾何尺寸，及發射入軌的精確參數，美國和歐盟則是估計徝。黃志澄表示，雖然這次火箭的末級不是一個真實的導彈，但對其飛行軌跡和再入大氣層性能參數的預測，也可作為西方國家預測真實導彈彈頭再入大氣層參數的演習，他認為，「這種預測對精確反導是有很好的參考價值的」。

中方昨日一再強調「絕大部份火箭殘骸於再入大氣層過程中燒毀」，但美國太空總署署長尼爾森（Bill Nelson）事後發表聲明，強調從事航太活動的國家，必須降低太空物體重返地球的風險，同時最大限度地提高相關作業的資訊透明度，批評中國很明顯未達對自己太空廢棄物負責的標準。

新浪微博／《環球時報》

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