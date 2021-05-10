台灣總統蔡英文應丹麥「民主聯盟」邀請，周一（10日）參與「哥本哈根民主高峯會」視像會議。在演說中，蔡英文表示民主正面臨前所未有的挑戰，有威權國家利用疫情，企圖改變以規則為基礎的全球秩序，亦有政權試圖掌握重要資源，操控其他國家，她呼籲各國必須合作，以確保供應鏈安全，維護全球經濟秩序。

今次是蔡英文第二年獲邀在該峯會發表演說，她以預錄影片方式致辭，指主辦單位早前受中國制裁，顯示獨裁國家為擴大勢力，試圖分化民主陣營，面對共享價值遭受挑戰，「台灣和民主聯盟及所有捍衞自由的人士，始終都會站在一起。」

蔡英文表示期待美國總統拜登發起的「民主峯會」和七大工業國集團（G7）強化經濟合作，樂見世界民主國家團結捍衞共同價值。回顧台歐關係，蔡英文提到3月舉行的「台歐盟供應鏈合作論壇」，承諾願與歐洲攜手強化半導體供應鏈，強調現在是啟動台歐雙邊投資協定（BIA）協商的時機。

提到有威權國家政利用COVID-19疫情，蔡英文表明台灣將繼續與歐盟及其他民主夥伴攜手，打造出更堅韌的關鍵物資供應鏈，包括半導體和醫療用品等，「台灣防疫有成，但也從未忽略民主自由。」她批評世界衞生大會及其他國際論壇長期排拒台灣專家和政府官員，剝奪台灣與國際社會分享經驗的機會，儘管如此，作為國際社會負責任的一員，台灣依然致力幫助有需要的國家。

蔡英文又指，台灣因為堅持自由民主，成為假訊息攻擊、經濟脅迫，甚至是軍事威脅的目標，許多國際人士擔憂上述的反民主伎倆，可能引發衝突，特別是印太地區。蔡英文表示台灣當局充份了解相關威脅，積極強化國防戰力，並與全球夥伴密切合作，保證不論侵略或疫情，都不能動搖台灣強韌的民主制度，並呼籲全球民主國家團結一致，共同確保區域的安全及穩定。

丹麥非政府組織「民主聯盟」，由北約前秘書長、丹麥前首相拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）創辦，宗旨是串連全球民主社群，阻止獨裁國家擴大勢力。由2018年起，每年舉辦哥本哈根民主峯會（Copenhagen Democracy Summit），邀請各國政要、學者和民運人士演講。今年峯會由周一起舉行兩天，流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰亦有出席。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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