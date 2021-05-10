大陸的文化滲透一直困擾着台灣，台灣立法院內政委員會今日就「美中衝突加劇下的台海情勢發展」進行專題報告，並邀請陸委會、外交部、國防部、經濟部及國安局等單位列席。民進黨立委林楚茵於會上提及，時下年輕人都使用非常流行的手機app「小紅書」吸收大陸資訊，潛移默化使用大陸用語。不過，一問之下，陸委會副主委邱垂正、國防部副部長張哲平都表示沒聽過「小紅書」。

林楚茵表示，最初聽到「小紅書」原以為是「毛語錄」，後來才知道「小紅書」是類似抖音的手機應用程式，入面有許多來自大陸的醫學美容、化妝等資訊，令年輕一代漸漸被潛移默化。對這種「文化統戰」林楚茵表示非常擔憂，她舉例「正能量」、「接地氣」等，這些詞語都是由大陸以來。

林楚茵指不少立法院聯絡人打招呼時都會說「委員，早上好」，但她覺得這樣的文化「一點都不好」，認為在台灣不會應該說「早安」嗎？她更指很怕「天然獨」變成「潛在統」，她質問陸委會應否針對「文化統戰」，與文化部、經濟部等開過跨部門會議。

陸委會副主委邱垂正回應，指針對「文化統戰」，陸委會最擔心的是現行法規對於各種出版品、影視音，特別在網路使用app沒有進出口程序，所以能輕易直接滲透到校園，邱垂正表示將與各部門一起努力查處相關措施。

根據台灣實驗新聞媒體「READr」以30歲以下年輕人常用的網上論壇「Dcard」數據觀察，發現2020 年台灣年輕世代，對大陸社會的流行用語運用自如，當中包括「閨蜜」、「立馬」、「網紅」、「顏值」等。

此外該報道指出部分的台灣年輕人對通訊軟件微信並不陌生，更不用說手機遊戲、以至於淘寶等網購產品，他們會看陸綜（大陸綜藝節目）、追陸星，這些日常生活，與大陸息息相關。

故台灣有輿論認為，這是大陸對台灣進行的「文化滲透」、甚至要求蔡英文政府重視並提出解決之道。

台灣《蘋果新聞網》

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