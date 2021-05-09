浙江杭州野生動物世界三隻金錢豹日前「越獄」，園方後來被揭隱瞞事件，無異於置附近居民的安危於不顧。當局派出搜豹人員甚至直升機搜索，前日下午已尋回兩隻金錢豹。曾傳出消息指第二隻豹被咬死，當局澄清牠只是中了麻醉槍倒下，無生命危險。

剩一隻未擒回

杭州警方本月6日接報，有人於西湖區某山林之中，拍下了金錢豹身影。當時，杭州野生動物世界、杭州動物園均表示沒有動物出逃。目睹金錢豹身影的村民祝先生指，他兩度遇豹，首次見豹在本月1日，當時正在茶園施肥，無武器在身，不敢靠近豹子，只在慌亂中拍下照片，詎料翌日再度遇上。當局調查發現，杭州野生動物世界有三隻未成年的金錢豹外逃，野生動物世界主要負責人已被帶走調查，當局聯合調查組亦進駐，徹查金錢豹外逃原因。由於野生動物世界與民居只有1.5公里，附近居民出門時也提心吊膽。

當地政府組織搜豹人員連日尋豹，昨日凌晨一時，搜索人員透過無人機發現第三隻豹的行蹤，惟豹子十分警惕，每當察覺到任何異動，即時飛快跑掉，圍捕行動鎩羽而歸。搜豹人員形容，豹子「跑得像飛一樣」，所幸已大致確定豹子的活動範圍。

內地網絡曾傳出群狗撕咬豹子的影片，經查發現那段影片是舊片，片中主角是美洲豹，不是金錢豹，純粹有人穿鑿附會。

《人民日報》