中美關係並未因美國總統拜登上任後緩解，反而美台之間關係更趨緊密，台海議題備受關注。台灣國安局向立法院提交的書面報告中表示，中共未來將對美國表明底線，以壓縮美台關係，另外，中共總書記習近平將以強勢對外及對台姿態，爭取在明年中共二十大後延任。兩岸關係上，國安局預期中共將推動更多「單向促融」的統戰，進行分化。

立法院內政委員會今日邀請陸委會、外交部、國防部、經濟部及國安局等部門代表列席，就「美中衝突加劇下的台海情勢發展」進行專題報告，國安局由副局長柯承亨出席。

國安局在書面報告中指出，綜觀近期中共重要黨政報告與涉台講話重點，包括以「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」為戰略目標、以堅持「一個中國」為基本原則，認同「九二共識」為兩岸互動政治前提、以「堅決遏獨」、「防範外力介入」，展現他們的底線，必要時更將強力反制與強硬表態，顯示中共在美中戰略對峙情形下，更加注重防範涉台風險升高。

在對影響的評估上，國安局認為美中價值觀、利益分歧，經貿、科技等強硬競爭長期化，且鞏固各自盟友支持，致區域情勢發展詭譎多變，對台灣影響深遠。同時，中共對「兩岸統一」具高度期待，但內部對統一方式與時間看法歧異，其中美國因素仍是最大考慮，未來中共對美將強調「表明底線、管控分歧、避免衝突」，企圖壓縮台美關係發展空間。

國安局說，習近平為在建黨百年抬拉威望，頻頻就台灣、香港、新疆等「核心利益」議題，以戰狼的姿態進行涉外鬥爭。中共為確保對台海局勢主導權與主控權，將對台灣高度警覺台獨分裂活動，對美國則更敢於以強勢鬥爭態度傳達寸步不讓決心，以對內有所交代，對外累積應對籌碼，為中共二十大延任爭取利基。

國安局強調，中共在因應疫情、美中博弈關係下，將利用海峽論壇、兩岸企業家峯會等場合，推動更多「單向促融」措施，誘使半導體等高科技台企前往大陸，攫取關鍵人才、技術；另將繼續炒作兩岸議題，意圖製造台灣的官民對立，試圖向政府施壓，調整對大陸政策。

另外，台灣國防部長邱國正今日證實，為達到「平戰合一」效能，軍方會把過去軍團制改為作戰區。據了解，此項軍制的改革將在明年1月1日起實施，陸軍各軍團全銜將正式廢止，包括澎湖防衞指揮部（第一作戰區）、花東防衞指揮部（第二作戰區）、北部第六軍團（第三作戰區）、南部第八軍團（第四作戰區）、第十軍團（第五作戰區），更改為「作戰區」，達到「平戰合一」。

與此同時，作戰區的指揮官一職，將依作戰效能，而決定由適當軍種的軍官出任，一改由陸軍為主的「大陸軍體制」，因此，未來也會有海軍、空軍中將或有機會擔任指揮官一職，副指揮官一職，也會依據作戰威脅，由陸、海、空三軍將領擔任，達到聯合作戰效能。

對於台軍改制，邱國正指出，目前是朝這方面規劃，因為「聯合作戰」是一直以來推動重點。目前陸、海、空三軍在每個作戰區都有，將軍團改為作戰區後，讓指揮官統籌三軍的期望，朝這方面規劃。

台灣《蘋果新聞網》

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