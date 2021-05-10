內地嚴控新聞媒體，湖南省網信辦近日一口氣關掉10個被指非法從事互聯網新聞訊息服務的網站和媒體賬號，聲稱這些網站「擅自採編發佈虛假報道、負面訊息，嚴重擾亂互聯網新聞訊息傳播秩序」。

被湖南省網信辦關閉的新聞網站，包括中國新報網、華夏新聞網、新時代快報網等網站，以及當代商報社、三湘風紀、懷化人大、民生網—民生之聲等賬號。網信辦指，這些媒體非法從事互聯網新聞，部份更冒充中央新聞媒體賬號，部份則依附在今日頭條、新浪看點、搜狐、一點資訊等自媒體平台上。

湖南省網信辦指，這些網站、媒體賬號已經違反《互聯網信息服務管理辦法》、《互聯網新聞信息服務管理規定》、《互聯網用戶公眾賬號信息服務管理規定》等有關規定，已被當局「依法關閉」。

內地嚴控互聯網傳播的內容，除了新聞網站，國家網信辦本月亦公佈，展開2021年「清朗」系列專項行動，重拳整治網絡違法違規問題，首要目標是最近內地的瘋狂追星文化，要求打擊「粉絲非理性應援」，並要求規範明星及其背後機構、官方粉絲團。

內地著名討論區凱迪社區，3月底就突然關閉了「貓眼看人」欄目，引發網民不滿，批評是「網絡文革捲土重來，中國正在邁入反智和偏激的全民義和團時代」。

澎湃新聞網

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