【母兼父職】

【本報訊】內地人權律師身陷囹圄，他們的妻子過着不平凡的母親節。余文生妻許艷在母親節帶兒子從北京到南京探視丈夫，她說節日對維權家庭來說顯得奢侈，昨日對她而言是三年多以來，一家三口首度團聚的日子。常瑋平妻陳紫娟長期舉報當局對丈夫實施酷刑，兒子在今年母親節畫了一幅畫給她，說希望被陷害的爸爸早日回家，幫輕一直勇敢的媽媽；覃永沛妻鄧曉雲因家姑近日身體轉差，她說母親節前本準備家姑的後事，直到當局昨准許覃母與兒子視像會面，覃母身體好轉，鄧才鬆一口氣，帶兩個女兒在母親節與覃母一起過。三名律師太太均對本報表示：丈夫被捕，為母則剛。

【余文生與妻兒離別逾千日重聚】

【本報訊】人權律師余文生因顛覆國家政權罪被囚逾三年。他的妻子許艷昨前往探視，但因當局臨時取消了「親情探視」，母子倆排隊35分鐘方能進入監獄。許艷對本報表示，昨日是母親節，同時也是他們一家三口，經過一千多天後的首次團聚，丈夫雖穿囚衣，但也還是能和沒會面三年的兒子有講有笑。余在會面時，對無法陪同兒子成長表達歉意。

許艷：節日一向奢侈

「想看看他的個兒，三年前孩子還沒有我高，現在比我、比余文生律師的高了。」許艷說，他們一家團聚的時間也不過30分鐘，丈夫特地叫兒子與自己站起來，看兒子這幾年高了多少。余雖然和兒子有三年多沒見面，但也沒有生疏。不過，這一趟探監之旅並不容易，因為許艷從前天晚上，便要與兒子坐一整晚火車從北京到南京，近十小時的車程才能到達南京監獄，到達監獄後，獄方才突然在沒有任何原因的情況下，取消原有的「親情探視」程序，讓他們用上35分鐘排隊。她說，她一直要求當局把丈夫被囚禁的地方改回北京，因為余的戶籍在北京，但當局卻沒有跟隨規則做事，依然把他監禁在南京。

許艷和兒子於白天與丈夫見面30分後，便又風塵僕僕趕回北京，因為兒子今日還要上學，母親節除了探監，就是在車程上度過。她在昨晚接受本報記者訪問時，聲音已經很疲累，她指這個母親節也沒有甚麼特別慶祝，對於他們維權的家庭來說，節日一向都是奢侈的，要維權和面對生活各種狀況已經不容易，她自己則一直堅定支持余文生，一直做好母親這角色，讓孩子可以好好成長，「這三年多孩子也受到很多傷害，我要盡量保護他。但我的想法是，我和孩子在困難，也沒有余文生現在處境艱難」。

許艷在Twitter指，獄方仍將余文生安置在老殘監區。這個監區沒有冷氣，南京夏天天氣酷熱，難以忍受，加上余文生的藥物已吃完，沒有太多書可看，運動量不足，之前她寄給丈夫的信亦沒送達，她要求監獄改善。