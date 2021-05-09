曾任中共前總書記趙紫陽政治秘書的異見人士鮑彤稱，中共總書記習近平的父親習仲勛是極左文革的「大大的受害者」，又佩服習仲勛曾主張立法保護不同意見，開通言路，才能解決中國一切的問題。

讚曾倡立法保護異見

他相信黨內最早把文革定性為「史無前例的浩劫」的是「十大元帥」之一的葉劍英，而中央對文革的這個評價應不會改變。

鮑彤接受美國之音專訪，稱憑其印象和記憶，是葉劍英最早把文革定性為「史無前例的浩劫」。「如果現在的中央領導人同意葉劍英，這個評價應該不會改變。」他謂若習近平認為葉劍英「胡說八道」，便會對文革作出自己的評價。「到底怎麼評價，我不知道。我等待着閱讀、學習最高領導人關於（中共建黨）一百年的大文章。」鮑指，習仲勛及其家人是文革的最大受害者。習仲勛被毛澤東認為涉及「利用小說反黨」，1962年後遭迫害，「日子就不好過了，就審查了」，前後13年才能復出，較十年文革還長，個人或家人也是文革「大大的受害者，是毛澤東的大大的受害者」。他形容習仲勛隨和有禮，最佩服其在文革後再為官，從廣東調回北京任中共中央書記處常務書記，曾提出中國要有保護不同意見的法律。

另外，央視網昨日母親節發佈《習近平和母親：兩代共產黨人的「約定」》的文章，指習仲勛對妻子齊心讚賞有加，他曾對子女說：「你媽媽是個優秀的共產黨員」文章指，「重言傳、重身教，教知識、育品德，母親的言傳身教，為習近平樹立了榜樣。」齊心曾在習近平下鄉當「知青」的年代，親手給習縫製針線包，「針線包上繡的『娘的心』三個字，是母子深情的凝結，是齊心革命生涯中對人民的無怨付出。」齊心還經常依照家裏的規矩給在外地工作、走上領導崗位的習近平寫信，告誡他「高處不勝寒」，並囑咐他要從嚴要求自己。

美國之音/央視網