中共中央政法委日前在微博嘲笑印度抗疫亂局，引來海內外批評，《環球時報》總編輯胡錫進也反對「幸災樂禍的集體態度」，結果遭到小粉紅痛斥。《環時》女記者陳青青發文護胡，也遭到公審，甚至其點讚美籍華裔導演趙婷獲得奧斯卡最佳導演獎，也成為激進網民指控的罪狀。

被翻出曾點讚趙婷獲獎

中央政法委旗下微博「中國長安網」本月初嘲笑印度火化染疫死者，意外引發同情印度派網民與民族狂熱派網民的內鬥，其中又以前者明顯佔優。長安網雖已刪去爭議帖文，但胡錫進其後也參一把嘴，批評網民對印度幸災樂禍的態度，結果瞬間成為網民的箭靶。《環時》英文版記者陳青青也曾在Twitter批評長安網的做法「完全荒謬的」，同時也發文暗撐胡，結果不但未能平息網民怒氣，反成為五毛及小粉紅攻擊新目標，其後更被網民翻出其曾點讚趙婷獲奧斯卡最佳導演獎。網民批評陳「挾洋自重」、「寧讓本國受辱，莫使友邦驚詫」、「總有些人對外唯唯諾諾，對內重拳出擊」、「質疑是恨國黨」等。

胡錫進幾日後又倒過來維護陳青青，稱她在香港反送中風波以身犯險採訪，稱致力維護國家利益的網民「不應互扣帽子」。但胡的辯護又為網民送子彈，網民翻出前《環時》記者付國豪在香港機場被包圍時，在場的陳含笑拍照未有援手，被質疑其動機。

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