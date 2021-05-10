2021年中國品牌日活動周一（10日）在上海揭幕。國務院總理李克強當日表示，要加強品牌建設、提升中國品牌影響和競爭力，是優化供給、擴大需求、推動高質量發展的重要舉措，並呼籲各有關部門堅持質量第一效益優先，推動全社會牢固樹立品牌意識，引導企業堅守專業精神、工匠精神，圍繞市場特別是消費者需求，在擴大對外開放、積極參與國際公平競爭中鍛造品牌，努力提高產品和服務的質量與綜合競爭力，使更多中國品牌成為國內外市場值得信賴的選擇。

台灣德基水庫或於3日內停止供水

位於台灣台中市和大甲溪上游的德基水庫，因連日沒有進水致水位直落，至周一（10日）下午2時水量已剩下1,325.89米，蓄水值只剩下2.94%，創下建廠以來的最低水量；假如再沒有注入水量，估計最快3日內到達停止供水的1,325米水位。

大甲溪電廠遙控中心表示，因為連日來台灣幾乎只有北部、外海地區有零星降雨，今日進水量仍只有每秒3立方米，持續供應下游民生用水出水量每秒7立方米，仍然是入不敷出，水位持續下降。

台新金控副總經理「一腳踏四船」遭免職

台新金融控股（台新金控）旗下台新銀行爆出桃色糾紛，一名姓魏的高層主管被指與4位女員工有不當關係，震驚台灣金融界。台新金控早前將魏男調離現職調查，近日更傳出他已經遭到免職，至於涉事的4女則仍獲留任。

台灣《蘋果新聞網》指，魏男畢業於靜宜大學觀光事業學系，並非財經相關科系畢業，但憑其優秀的業務能力跳槽至台新銀行後，一路從存戶開發部長，扶搖直上至消費金融處處長，在精英如雲的金融服務業裏，這原本應是相當勵志的故事，卻因為他未潔身自愛，職業生涯「晚節不保」。

據悉，魏男以督導業務為藉口「一腳踏四船」，同時騙財騙色；兩名戴着口罩的男子於上月26日中午分別前往台新銀行位於仁愛路的總行及忠孝東路的分行，向銀行丟雞蛋和派傳單，傳單內容全是魏男與4位女員工的約會照片，及透過閉路電視拍攝的性愛照片，引發金融界議論。台新金控當晚發表聲明，強調已將該名魏姓主管調離現職，並就相關內容進行查察，如查證屬實，將依相關規定懲處。

綜合報道

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