台灣海軍陸戰隊為加強海上反恐能力，早前以最有利標採購「特種作戰突擊艇」的登船工具組，然而台灣《蘋果新聞網》周一（10日）引述知情者爆料，稱海軍陸戰隊在採購過程中排除具合法代理商的廠商，並選擇「水貨」廠商，如今得標廠商所繳交的「突撃升降機」及「拋繩槍」等兩項覆驗均屬不及格。台灣國防部亦證實，已與涉事「水貨」廠商辦理解約程序，並依約計算罰款。

台灣海軍司令部原本計劃，將從今年底逐步提升特種作戰突擊艇的快速登船，並在明年完成18組登船工具組的交貨後，全面提升海上反恐能力，但在廠商無法提供合規格產品的狀況下，再加上未來還要經過公共工程委員會或司法裁決後，海軍才能再度公開招標採購，令海軍提升整體海上反恐戰力有所延宕。

對於海軍陸戰隊「特種作戰突擊艇」的規劃，由於海軍陸戰隊是執行海上反恐的作戰任務單位，因此海軍司令部因應敵情威脅，強化各港口港防作戰，海上反劫持及特種作戰能力，特別規劃「特種作戰突擊艇及硬殼充氣艇籌建案」，全案預算約8.22億元新台幣（約2.3億港元），規劃從2016年開始，並到2022年執行完成。不過，海軍從2016年招標均以流標作收，最後不得不將全案分為「載台」、「艇載熱像儀」、「通信指管系統」、「登船工具組」4案分開招標。

台《蘋果》引述知情者爆料，指海軍的「登船工具組」標案，是在去年7月8日決標，由向禾實業有限公司得標，7月18日完成簽約，但登船工具組的在台合法代理商是漢武公司，然而該公司卻在採購過程中被排除，僅選擇不具合法代理商的向禾實業。知情者更指出，採購過程中甚至傳出有海軍陸戰隊前高層將領介入，對方出席招標說明會才讓軍方代表不得不放棄代理商。台《蘋果》隨後向軍方查證，惟海軍司令部否認。

依據海軍陸戰隊突擊艇「登船工具組」標案合約，廠商必須在2020年計畫完成登船工具組1組交貨；2021年計畫完成登船工具組8組交貨；2022年計畫完成登船工具組9組交貨。但廠商第一批登船工具於去年11月30日向國防部採購室報請驗收時，於今年1月4日完成第一批裝備目測驗收，但在1月8日進行性能測試時卻發現「突撃升降機」及「拋繩槍」等兩項不及格。

據了解，由於廠商申請覆驗，再經兩度性能測試後，「突撃升降機」及「拋繩槍」仍無法達到合約標準，因此軍方已依合約進行解約及計算罰款。至於廠商是否會向公共工程委員會申訴或提出司法訴訟，則非軍方可預期。

海軍司令部周一（10日）下午發佈新聞稿，指海軍辦理登船工具組招標案，均依《政府採購法》及法定程序辦理作業；依合約規範，海軍已完成第一批登船工具組驗收作業，確實有部分品項未達驗收標準，因此海軍將依約嚴格要求廠商履約或解約，以維護海軍最大權益。

台灣《蘋果新聞網》

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