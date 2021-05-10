台灣三大城市之一的高雄，近年樓價上升，根據內政部不動產資訊平台資料，與2011年相比，去年平均房屋單價升幅達41.7%，現時每平方呎平均約1,459港元。然而當地設籍人口卻顯著下跌，上月人口為276萬28人，若以近半年下跌速度推估，本月人口將跌破276萬大關。根據台灣《蘋果新聞網》統計，高雄縣市合併後，人口減少1.34萬人，當中約7成是最近8個月減少的，恰巧與高雄市長陳其邁上任時間重叠。

高雄人口長期維持在277萬人，但近年出現下滑。2011年，高雄縣市合併，人口為277.3萬人，現任市長陳其邁去年8月就職，當時人口為276.9萬人，其後每月下跌，至上月為276萬28人。陳在職8個月間，人口減少達9,406人，平均每月下跌逾千人。然而對比2011年與2020年樓價，內政部不動產資訊平台顯示，2011年樓價每坪（約35.714平方呎 ）為13.11萬元新台幣（下同，約3.5萬港元），但去年前三季平均樓價已上升至18.58萬元（約5.21萬港元），縣市合併後，平均每坪樓價上升41.7%。

通常人口增長為樓價上升主因，但高雄市人口下滑，但樓價卻創歷史新高。高雄房屋市場調查協會榮譽理事長蔡紹豪指出，縣市合併後，南高雄居住人口快速流失，移動至生活機能更佳的北高雄與東高雄，「南高雄人口持續外流，加上台南科學園區效應等都是人口減少原因」。大高雄市不動產開發商業同業公會理事長林詠盛則認為，高雄樓價上升的主因是土地、興建成本與工資提升，近兩年土地價格漲幅已達3成，缺地缺工問題仍嚴重。

不過，對比台北巿，高雄樓價仍算相當親民。台灣網上生活平台「591實價登錄」統計全台各大都會區中古大樓兩房價格，對比各區可支配收入，發現在桃園及高雄，約5年內就能置業，最昂貴則是台北市，須不吃不喝超過12年才能買樓。

根據「591房屋交易網」資料，桃園及高雄兩房單位樓價所得比為4.5年，其中桃園市兩房中古屋成交價中位數約520萬元（約146萬元），高雄則因楠梓及仁武等較外圍區的中古屋價格較低，讓高雄成為首購樓價所得比較低的縣市之一。至於台北市兩房中古大樓價格中位數為1,820萬元（約510萬港元），對比平均每戶可支配收入中位數142.2萬元（約39.88萬港元），首購族在台北買樓須不吃不喝，苦存12.8年。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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