兩岸疫情最新數字：大陸昨（9日）新增11宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為上海4宗、廣東2宗、陝西2宗、浙江1宗、四川1宗、雲南1宗，累計確診病例90,769宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,184宗，死亡個案12宗。

印度新冠疫情爆發，已連續4天單日新增確診病例皆破40萬，國際社會除了支援醫療物資，也已陸續進行撤僑。與印度接壤的尼泊爾近日疫情亦開始升溫，知名的登山景點珠穆朗瑪峯基地營都傳出有登山客確診。

新華網報道指出，中方將會在珠峯北坡、位於西藏境內的登頂前最後一個營地外約300米處，設立防疫關卡，與登山活動無關者不得進入，營地採購人員等外出返回時，都要全身消毒和量體溫，並要單獨隔離。

西藏體育局局長則表示，將會派遣一小組登山嚮導登上珠峯，在山頂建立「隔離線」，以阻止峯頂兩側的登山者彼此接觸。據悉，珠峯頂狹小而危險，面積只有一張餐桌般大小，故現時尚未清楚當局將如何執行這個計劃。

世界第一高峯的珠穆朗瑪峯因受到新冠肺炎疫情影響，在2020年幾乎關閉了一整年，同時斷了尼泊爾重要的觀光經濟命脈。尼泊爾迫於現實，今年重新開放，並向408名外國登山者發放攀登珠峯的許可證，一度讓登山探險家歡呼，但好景不常，珠峯義工組織「Everest ER」發文指有登山客確診，並在帳篷中隔離，故4月下旬，開始有登山客陸續撤離。

中國方面自去年疫情爆發以來，已禁止任何外國遊客從西藏一邊攀登珠峯。西藏登山協會表示，本年度登山季節，有21名中國籍登山隊員獲准從北坡攀登珠峯，所有人來自疫情低風險區域，有核酸檢測證明，隊員上月進入西藏後，先在拉薩接受隔離，再前往珠峯地區。

新華網／聖母峰義工組織「Everest ER」

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