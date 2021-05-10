民進黨自2016年重新執政後，香港與台灣雙邊官方關係不大如前，台灣駐港辦事處因拒簽「一中原則」切結書，導致原派任處長盧長水至今超過兩年仍無法上任。台灣駐港人員也無法延長簽證，辦事處至今僅剩8人。陸委會副主委邱垂正今日在立法院表示，今年內駐港人員簽證都會到期，他們已經啟動代理機制，以維持兩地民眾服務。

立法院內政委員今邀請陸委會、外交部、國防部、經濟部及國安局等單位列席，就「美中衝突加劇下的台海情勢發展」進行專題報告。國民黨立委吳怡玎提出，台灣駐香港辦事處人員僅剩10人，質詢今年底簽證是否將到期。邱垂正坦言，今年內台灣駐港館處人員簽證都會到期，目前香港有8名台灣官方職員，另有55名僱員，目前已經啟動代理機制，提供台港兩地民眾服務。

吳怡玎追問，若未來香港不願給予續簽，台灣如何應付。邱垂正強調，台方港處會堅持到底，他們按規定向港方申請簽證，但港方遲遲不批出，這是港方設置不合理的要求。

邱垂正呼籲，香港應該回到2011年簽署的共識協議，所有香港館處人員都是依照共識內容從事業務功能，都沒有改變。

台灣《蘋果新聞網》

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